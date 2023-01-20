Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили арест

20 Января 2023, 10:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшему директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе суда города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 января 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы А. на 1 месяц», - сообщили в пресс-службе столичного суда.

В ноябре прошлого года также стало известно о продлении срока содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы.

28 мая 2022 года в отношении бывшего директора Национального музея была избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Сообщалось, что антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.

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