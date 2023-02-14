Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок содержания под стражей на два месяца

14 Февраля 2023, 19:25
Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок содержания под стражей на два месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшему директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда города Астаны, передает МИА «Казинформ».

«13 февраля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок нахождения под стражей подозреваемого Мухамедиулы А. на 2 месяца», - говорится в информации пресс-службы суда города Астаны.

28 мая 2022 года в отношении бывшего директора Национального музея была избрана мера пресечения «содержание под стражей». С тех пор срок содержания под стражей продливался несколько раз.

Сообщалось, что антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.


Новости по теме
Шесть лет колонии за мошенничество c автомобилями получил мужчина в Атырау
Айдар Смагулов назначен председателем Актюбинского областного суда
Приговор бизнесмену Абдыгаппарову опротестован Генпрокуратурой
Теги:
Читайте также
Экс-замакима Караганды Жаксылыку Шалабекову вынесли новый приговор
Более 82 млн тенге присвоила сотрудница КТЖ
Госзакуп на ликвидацию ЧС из одного источника составил более ₸20 млрд - Антикор Жамбылской области
Досудебное расследование начато в отношении врио начальника ДУИС по СКО
При содействии омбудсмена подозреваемому сделают операцию в Астане
Более 70 фактов фиктивного трудоустройства граждан выявили прокуроры Карагандинской области
Транспортные прокуроры предлагают продавать конфискованные товары на общеизвестных интернет-ресурсах
Более 2 млрд тенге похищено при строительстве дорог в Караганде
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей