Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест
22 Июля 2022 21:42

Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директору Национального музея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест. Об этом сообщили в пресс-службе межрайонного следственного суда Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следственный суд продлил срок содержания под стражей в отношении А. Мухамедиулы сроком на один месяц», - сообщили в суде.

28 мая 2022 года в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Сообщалось, что Антикоррупционной служба по городу Нур-Султану провела досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».


Фото из открытых источников



Новости по теме
Президент Казахстана поблагодарил алматинскую художницу за необычный портрет
Спецназ задержал обворовывавших алматинские коттеджи троих подозреваемых
Десять лет в тюрьме проведет 20-летний «закладчик» наркотиков в СКО
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Десять лет в тюрьме проведет 20-летний «закладчик» наркотиков в СКО
Двое суток ареста получил оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика в Костанае
Арест Кайрата Кудайбергена вновь продлили на месяц
Лжегенерал подстрекал ранее осужденного к даче взятки в Акмолинской области
Kyle Ruh из Казахстана завоевал специальную награду на Славянском базаре-2022
Казахстанцы стали лауреатами международного фестиваля «Славянский базар»
Известные артисты выступят на летних концертах в «Астана Опера»
Фильм по сценарию Дениса Тена «Слепая любовь» покажут в Казахстане и Южной Корее
Популярное
1 Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
2 2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
3 Международный парад мира и согласия «Европа-Азия» достиг Атырау
4 Деятельность финпирамиды «World Business Consulting» пресекли в Нур-Султане
5 Ухудшение эпидситуации – в каких случаях могут ввести жесткий карантин

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив