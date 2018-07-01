Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы зачитал телеграмму с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые Юрий Александрович и Оксана Алексеевна, уважаемые соотечественники, сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит вместе с нами» - начал свое выступление министр.



Глава государства выразил соболезнования семье заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Дениса Тена в письме в связи с его трагической гибелью.



«С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели Дениса Юрьевича Тена - известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой.Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, в продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи.



Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана.



Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме.



Напомним, 19 июля казахстанский чемпион по фигурному катанию Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице. В этот день, он застал двоих, снимавших у его машины боковые зеркала. У них завязалась потасовка, где он получил удары ножом в ногу.











