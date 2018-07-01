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Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента

21 Июля 2018 11:22 402
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Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы зачитал телеграмму с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Уважаемые Юрий Александрович и Оксана Алексеевна, уважаемые соотечественники, сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит вместе с нами» - начал свое выступление министр. 

Глава государства выразил соболезнования семье заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Дениса Тена в письме в связи с его трагической гибелью. 

«С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели Дениса Юрьевича Тена - известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой.Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, в продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи.

Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана.

Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме. 

Напомним, 19 июля казахстанский чемпион по фигурному катанию Денис Тен скончался от ножевых ранений в больнице. В этот день, он застал двоих, снимавших у его машины боковые зеркала. У них завязалась потасовка, где он получил удары ножом в ногу.  

Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента
Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента
Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента
Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента
Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента

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Ключевые слова: Денис Тен, Алматы,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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