Арыстанбек Мухамедиулы выступил на конференции «Garrod Research Seminar Series»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 октября в 21:00 по времени города Нур-Султан состоялась научно-практическая конференция «Garrod Research Seminar Series», которая является основной серией семинаров Кембриджского университета, передает МИА «Казинформ».

В рамках конференции с лекцией на тему «Роль Национального музея Республики Казахстан в сохранении и популяризации казахской истории и культуры» выступил доктор искусствоведения, профессор Арыстанбек Мухамедиулы.

В ходе лекций Арыстанбек Мухамедиулы более подробно остановился на тему: «Казахстан как центр степной цивилизации, на научно-исследовательские работы Национального музея РК», а также на реализации международных проектов.

«После сакской эпохи казахская земля стала центром тюркской цивилизации. Развивалась культура письма. В качестве доказательства можно назвать известные всему миру бал-балы, стеллы с надписями Культегина, Тоныкока и других.

В 2020 году в Музее состоялось открытие нового зала «Древнетюркской цивилизации», где представлены уникальные музейные предметы по тюркской культуре. В центральной части экспозиции установлена копия памятника, выдающемуся тюркскому правителю Культегину, который является своеобразным символом древнетюркской цивилизации», - отметил в своем докладе Арыстанбек Мухамедиулы.

Кроме этого, Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что инициированная Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым идея празднования 750-летия Золотой Орды входит в культурный код казахов, поэтому необходимо использовать историю и наследие Улытау для воспитания молодого поколения и затронул на необходимость определения исторических ориентиров.

«В нашей истории осталось много нераскрытых тем. Выражая вам огромную благодарность, хочу пригласить Всемирный центр археологических исследований Кембриджа к совместному изучению исторического места Улытау, где находятся до сих пор неразгаданные, до конца неизученные исторические факты.

Моя цель состоит в том, чтобы определить исторические ориентиры в восстановлении истины не только в истории огромного Центрально-Азиатского региона, но и в мировой истории», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Доклад Арыстанбека Мухамедиулы вызвал заметный интерес слушателей, и сопровождался большим количеством вопросов о роли Национального музея Республики Казахстан в сохранении и популяризации казахской истории и культуры, а также по изучению исторического места Улытау, где находятся до конца неизученные исторические факты.

Напомним, что конференция прошла онлайн на платформе ZOOM. В работе конференции приняли участие доктор Тэмсин О'Коннел, глава департамента, профессор Маркос Мартинон-Торрес, профессор археологических наук Питт Риверс, профессор палеопротеомики Мэтью Коллинз и другие.