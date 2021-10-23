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    10:47, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Арыстанбек Мухамедиулы выступил на конференции «Garrod Research Seminar Series»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 октября в 21:00 по времени города Нур-Султан состоялась научно-практическая конференция «Garrod Research Seminar Series», которая является основной серией семинаров Кембриджского университета, передает МИА «Казинформ».

    В рамках конференции с лекцией на тему «Роль Национального музея Республики Казахстан в сохранении и популяризации казахской истории и культуры» выступил доктор искусствоведения, профессор Арыстанбек Мухамедиулы.

    В ходе лекций Арыстанбек Мухамедиулы более подробно остановился на тему: «Казахстан как центр степной цивилизации, на научно-исследовательские работы Национального музея РК», а также на реализации международных проектов.

    «После сакской эпохи казахская земля стала центром тюркской цивилизации. Развивалась культура письма. В качестве доказательства можно назвать известные всему миру бал-балы, стеллы с надписями Культегина, Тоныкока и других.

    В 2020 году в Музее состоялось открытие нового зала «Древнетюркской цивилизации», где представлены уникальные музейные предметы по тюркской культуре. В центральной части экспозиции установлена копия памятника, выдающемуся тюркскому правителю Культегину, который является своеобразным символом древнетюркской цивилизации», - отметил в своем докладе Арыстанбек Мухамедиулы.

    Кроме этого, Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что инициированная Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым идея празднования 750-летия Золотой Орды входит в культурный код казахов, поэтому необходимо использовать историю и наследие Улытау для воспитания молодого поколения и затронул на необходимость определения исторических ориентиров.

    «В нашей истории осталось много нераскрытых тем. Выражая вам огромную благодарность, хочу пригласить Всемирный центр археологических исследований Кембриджа к совместному изучению исторического места Улытау, где находятся до сих пор неразгаданные, до конца неизученные исторические факты.

    Моя цель состоит в том, чтобы определить исторические ориентиры в восстановлении истины не только в истории огромного Центрально-Азиатского региона, но и в мировой истории», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

    Доклад Арыстанбека Мухамедиулы вызвал заметный интерес слушателей, и сопровождался большим количеством вопросов о роли Национального музея Республики Казахстан в сохранении и популяризации казахской истории и культуры, а также по изучению исторического места Улытау, где находятся до конца неизученные исторические факты.

    Напомним, что конференция прошла онлайн на платформе ZOOM. В работе конференции приняли участие доктор Тэмсин О'Коннел, глава департамента, профессор Маркос Мартинон-Торрес, профессор археологических наук Питт Риверс, профессор палеопротеомики Мэтью Коллинз и другие.


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    Официально Археология История Казахстана
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