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Арыстанбек Мұхамедиұлы по подозрению в коррупции взят под стражу
29 Мая 2022 13:09

Арыстанбек Мұхамедиұлы по подозрению в коррупции взят под стражу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директора Национального музея РК Арыстанбека Мұхамедиұлы с санкции суда взяли под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мұхамедиұлы избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Расследование продолжается.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы Антикоррупционной службы РК.



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