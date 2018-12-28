Арыстанбек Мухамедиулы об успехе Самал Еслямовой: Сам не верил

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы признался, что поздно сообщил Главе государства о призе Самал Еслямовой за лучшую женскую роль Каннского фестиваля, потому что не поверил информации в СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Знаковым событием является уникальное событие, когда Самал Еслямова завоевала главный приз на Каннском кинофестивале (за лучшую женскую роль в фильме «Айка»). (...) Даже был такой момент - это была пятница, а мы обязаны такие успехи докладывать Главе государства. Конечно, Президент с удовольствием поздравляет. Но задержали. И буквально во вторник только внесли эту информацию в Администрацию Президента, что Самал Еслямова получила главный приз Каннского фестиваля. Все в руководстве были возмущены, почему только спустя 5 дней вы предоставляете информацию. Я честно признался, сам не верил. Пятницу, субботу, воскресенье - Евроньюс, все каналы смотрим. Говорю, может быть, это приз зрительских симпатий, может быть, приз жюри, но чтобы наша актриса завоевала главный приз - не может быть такого. Уже всем министерством сидели, смотрели», - рассказал он на пресс-конференции в Правительстве РК.



По словам министра, ведомству даже пришлось в пятницу отправить запрос организаторам Каннского фестиваля. В ответ они уведомили, что всю информацию можно найти на официальном сайте фестиваля.



«И, конечно же, тогда были уверены, и только во вторник дали информацию, потому что, действительно, признаться, это колоссальный успех. Никто из постсоветских стран не был еще удостоен столь высокой награды как Каннский фестиваль. Можно смело приравнивать к Нобелевской премии в области искусства. Вы знаете, что Нобелевскую премию дают за литературу, а вот в области искусства - высокой наградой являются призы за лучшие роли на Каннском фестивале», - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.



Министр проинформировал, что 3 января 2019 года Самал Еслямова и режиссер Сергей Дворцевой вылетают в Лос-Анджелес. Напомним, недавно стало известно, что фильм «Айка» попал в короткий шорт-лист американской кинопремии «Оскар».



«И наша задача, чтобы этот фильм продвигался. Мы с Дворцевым на ежедневном контакте, координируем все наши совместные действия. Есть уверенность, что фильм «Айка» может стать номинантом престижной премии «Оскар», - заключил глава МКС.



Напомним, драматическая лента «Айка» также участвовала в основной конкурсной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля в мае 2018 года и получила приз за лучшую женскую роль, которую исполнила казахстанская актриса Самал Еслямова. По сюжету картины молодая кыргызская девушка по имени Айка живет и нелегально работает в Москве. После рождения сына она оставляет его в больнице, однако через некоторое время материнский инстинкт приводит к отчаянным попыткам снова обрести ребенка.