Арын Орсариев и Олжас Худайбергенов получили руководящие должности в Фонде науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов проводит активные кадровые изменения в Фонде науки, полностью обновлен состав Правления, состав Совета директоров, также обновляются функции самого Фонда. Об этом сообщил в Facebook известный экономист Олжас Худайбергенов, передает МИА «Казинформ».

«Все вы знаете, что Фонд науки сотрясали скандалы последние годы. Но так продолжаться не может. Askhat Aimagambetov, министр МОН, сейчас проводит активные кадровые изменения, и в результате полностью обновлен состав Правления, состав Совета директоров, также обновляются функции самого Фонда», - отметил О.Худайбергенов.

Полностью обновлен Совет директоров Фонда, куда вошли Зарема Шаукенова (директор КИСИ), Бибигуль Утепкалиева (зампредседателя Комитета науки МОН), Амангельды Тойбаев (руководитель управления в МФ РК), Максат Жабагин (завлабораторией в Национальном центре биотехнологий МОН), Асемгуль Молдажанова (первый проректор ЕНУ), Вассилиос Турассис (декан в НУ), Дурвудхан Сураган (профессор в НУ) и О.Худайбергенов.

«Министр рекомендовал, а все члены Совета директоров избрали меня председателем, - сообщил О.Худайбергенов. - Эту должность рассматриваю для себя как общественную нагрузку, поэтому отказываюсь от любой оплаты. Также я беру на себя обязательства, что ни я, ни мои близкие родственники, ни принадлежашие мне компании не будут получать материальную выгоду в любом виде от Фонда науки. Поэтому я ничем не ограничен, и буду делать все в рамках здравого смысла и честности».

Новым председателем правления стал Арын Орсариев, который до недавнего времени был ответсекретарем МОН.

«У Арына стоит задача постепенно решить все имеющиеся проблемы и обеспечить рост объема финансирования за счет негосударственных источников. Помогать ему будут новые заместитетели - Ахан Жарменов (по юрвопросам) и Арман Кашкинбеков (по вопросам привлечения финансирования и тд)», - сообщил О.Худайбергенов.

О.Худайбергенов пообещал в течение 3-6 месяцев изменить отношение к Фонду, а в течение следующих 2-3 лет добиться активного финансирования полезных для общества прикладных научных идей. «Всем составом правления и Совета директоров договорились о максимальной публичности и прозрачности принимаемых решений», - отметил О.Худайбергенов.