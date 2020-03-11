Арыки прочищены и снег вывезен с 55 улиц Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее под председательством прокурора Восточно-Казахстанской области Кусаина Игембаева прошло совещание о готовности служб к весенним паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

Аким города Ермак Салимов рассказал, что на противопаводковые мероприятия предусмотрены средства в сумме 944,5 млн тенге. В отделе жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены средства на текущий ремонт и содержание водоотводных каналов в сумме более 46 млн тенге. Всего в регионе протяженность водоотводных каналов составляет 62 километра.

«Все арыки прочищены, работы идут в штатном режиме. По берегоукреплению разработана проектно-сметная документация. Проект на экспертизе, средства выделены, к 25 июня мы ждем утверждения проекта, и в рамках развития Комплексного плана Семея начнется его реализация. Мы принимаем меры, чтобы не допустить затоплений, из частного сектора вывозится снег. На сегодня вывезено более 300 тысяч кубометров снега с 55 улиц частного сектора, осталось пять улиц, планируем вывезти снег до 20 марта», - сообщил Ермак Салимов.

Кроме того, аким отметил, что 18 марта на Иртыше начнутся взрывные работы в районе поселка Мирный.

«Мы должны не допустить повторения ситуации 2018 года. Тогда было разрушено полторы тысячи домов, разрушены дороги, эвакуировано более трех тысяч человек. Прокуратурой были возбуждены уголовные дела, и, как вы знаете, виновные привлечены к ответственности», - напомнил участникам совещания Кусаин Игембаев.

Фото: инфоцентр города Семея