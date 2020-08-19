Аружан Саин поздравила участников и победителей детского конкурса рисунков «Животные – мои друзья»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершился республиканский конкурс детских рисунков «Животные – мои друзья». Дети отправили 4 446 рисунков. Детский омбудсмен в РК Аружан Саин поздравила всех участников и победителей конкурса, передает МИА «Казинформ».

Конкурс проводился по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в РК Аружан Саин, под эгидой Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, при поддержке Программы ООН по окружающей среде в рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды, Министерства образования и науки, Министерства культуры и спорта, при участии Общественного Фонда «Дети Рисуют Мир», генерального партнера компании «Edu Stream», партнеров компании «Технодом», «Настоящий Буратино», «Likee».

«Дорогие дети! Общая численность человечества превысила 7,635 млрд. Каждые 10 секунд рождается 26 малышей. И каждый ребенок, каждый новый Человек – уникален, по своему талантлив!

Задача нас, взрослых, дать Вам все самое нужное, воспитать хорошими Людьми, помочь каждому проявить свои таланты, свои лучшие качества. Самое главное качество любого человека – это гуманизм, доброта, уважение к другим, умение ценить Жизнь, как главное богатство на Земле. Жизнь не только других людей, жизнь каждого живого существа, животных, растений. Это очень важно, потому что мы должны сохранить нашу планету, разнообразие всего живого на Земле.

Дети, иногда вам кажется, что от ребенка ничего не зависит. Но я хочу, чтобы вы запомнили – каждый, КАЖДЫЙ (!) может изменить Мир к лучшему. Не важно сколько Вам лет, важно то, что Вы можете и хотите сказать Миру. Ваши идеи, слова и действия могут менять многое вокруг Вас», - написала Аружан Саин на своей странице в Facebook.

Также детский омбудсмен поблагодарила всех участников конкурса.

«Поэтому, я хочу сказать огромное спасибо ВСЕМ ребятам, кто прислал рисунки на конкурс «Животные – мои друзья!». Вы – каждый, уникальный ребенок, и каждая Ваша работа – уникальна и талантлива. Сегодня, не зависимо от того, кто получит призы, случилось самое важное – вы, через ваши рисунки и эссе, озвучили Ваши голоса в защиту животных, и я обещаю, что Ваше мнение будет услышано. Каждый из вас сможет принять участие в следующем конкурсе, который начнется в сентябре, его название «Моя Зеленая Планета», где вы сможете рассказать о проблемах экологии, о важных вопросах для спасения жизни на земле».

Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин поблагодарила партнеров, которые поддержали конкурс.

«Я благодарю всех наших партнеров, которые нас поддержали! Очень важно, что с нами сегодня были и руководитель Сената Маулен Ашимбаев, и Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, вице-министр образования и науки Каринова Шолпан, начальник Комитета административной полиции МВД Асет Оспанов, Олжас Атымтаев, представитель Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для Центральной Азии, Властимил Самек – руководитель департамента глобальных коммуникаций ООН в Республике Казахстан, директор образовательного центра Edu Stream Наталья Мухамеджанова, Председатель совета Директоров АО «Caspian Beverage Holding» торговой марки «Настоящий буратино» Ахметов Алмат и другие.

Председатель Сената Парламента Маулен Сагатханович Ашимбаев, направил детям поздравление, поблагодарил за вклад в защиту окружающей среды, и заверил детей в том, что депутаты непременно будет работать над решением всех озвученных ими проблем», - написала А. Саин.

Как рассказала омбудсмен, дети сформулировали задачи для парламента и правительства в защиту животных, которые озвучили Посол эко-поколения Казахстана детского направления UNEP организации ТУНЗА и эко и зоо активисты Диана Гамазова, Алтыбаева Валерия, Мухаммеддулат Олжабай, Дюсенова Джамиля. В выступлениях дети четко проговорили защиту бездомных и домашних животных, защиту диких животных от браконьеров и экологических бед от предприятий, и высказали требования к организации работы служб отлова и гос-приютов.

Главный приз для победителей в четырех возрастных категориях – поездка в Вену, которую учредил генеральный партнер конкурса компания Edu Stream.

Помимо этого десятки детей получат призы за 1, 2, 3 места и поощрительные призы от партнеров-компаний «Технодом» и «Настоящий Буратино».

Также все дети получат сертификаты участия и благодарность за вклад в защиту животных!

По словам Аружан Саин, часть работ разместят на билбордах во всех городах Казахстана, а также на выставке в самом центре Вены.

