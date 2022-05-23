23 Мая 2022 18:34

Аружан Саин ответила на обвинения о мертвых душах в детских кружках и секциях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин призвала государственные органы совместно решать вопросы финансирования программы бесплатных секций и кружков и не распространять неподтвержденную информацию. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в ряде регионов Казахстана приостановлен прием детей в бесплатные секции и кружки из-за исчерпания бюджетных средств. Как заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, имеются пробелы в работе системы. Она допускает финансирование мертвых душ, завышение цифр посещений, дублирование поставщиков и финансирования, зачисление детей в секции и кружки поставщиками собственноручно. По его словам, нередко один и тот же тренер встречается в разных заявках поставщиков. А одни и те же объекты проходят по творческому и по спортивному заказу. Кроме того, установлены факты регистрации детей, являющихся учениками спортивных школ.

По данным А.Саин, недостаток средств для финансирования работы бесплатных кружков и секций детей связан с неправильным распределением бюджета со стороны местных исполнительных органов. Местные исполнительные органы не учли потребности своих регионов.

Как сообщила председатель Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Лана Болат, охват детей в возрасте от 4 до 17 лет бесплатными секциями и кружками составляет около 10-15%, или 700 тыс. детей из 4,5 млн. Всего по стране действуют 8,5 тыс. поставщиков услуг.

«Те деньги, которые они (регионы) заложили на год, их однозначно было недостаточно. Они закончились в первые месяцы. Со стороны Министерства культуры и спорта идет информация о том, что якобы дополнительные деньги выделяются, но по факту после заседания маслихатов мы видим, что деньги выделяются только для того, чтобы погасить долги, которые уже сформировались перед поставщиками услуг за детей, которые уже занимаются. Но, к сожалению, ни один регион не выделил достаточно денег, кроме Атырауской области», - сказала Аружан Саин во время конференции по теме бесплатных творческих кружков и секций ArtSport в Нур-Султане.

По словам А.Саин, она находится на связи с Генеральной прокуратурой. По ее мнению, заявления о мертвых душах и недобросовестных поставщиках нужно доказать, прежде чем о них говорить.

«Если мы говорим про вопросы нецелевого использования бюджетных средств, которые есть по всем видам направления: и в здравоохранении, и в соцзащите, и в образовании, наказывать детей за предполагаемые чиновниками нарушения никто не имеет права. Если есть недобросовестные поставщики, то их нужно выявить, доказать, что они совершают эти преступления, привлекать к ответственности тех, кто действует недобросовестно. А те, кто реально работает с детьми, делает свою работу, как положено, в соответствии с нормативно-правовыми актами, не должны страдать, потому что в итоге страдают дети. Я призываю всех действовать в рамках закона», - заявила Уполномоченный по правам ребенка.

А.Саин также удивилась избирательному подходу со стороны чиновников. Она привела в пример выявления нарушений в сфере здравоохранения, по итогам которых финансирование системы здравоохранения не прекращается.