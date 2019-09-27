Аружан Саин обратилась к акимам с просьбой не тратить бюджетные деньги на концерты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане обратилась к руководителям местных исполнительных регионов с просьбой пересмотреть финансовую политику и не тратить бюджетные деньги на имиджевые мероприятия , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети нападают друг на друга: выбили глаз ребенку, кто-то поджог другого ребенка, кто-то мучают животных, где-то дети идут уже на сексуальное насилие. Это все из-за того, что они самоутверждаются таким образом и проводят так время. Время детей должно быть занято тем, что их развивает. Это значит, что мы должны дать детям возможность развиваться в искусстве, спорте, науке. Нужно, чтобы в шаговой доступности для каждого ребенка независимо от уровня финансовых возможностей родителей, социального уровня и уровня воспитания его родителей, дети имели возможность доступа ко всему, что их развивает. Сегодня это называется дополнительным образованием», - сказала Аружан Саин на пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, получение дополнительного образования должно быть доступным в каждом регионе.

«Должны быть восстановлены Дома культуры и дворцы спорта через систему образовательных организаций и вовлечение бизнеса, детям бесплатно должны быть доступны все эти кружки и спортсекции. Слово «бесплатно» здесь неправильно. Это - наши налоги. Мы, граждане, платим налоги. Это деньги, которые сегодня есть у государства. Надо перестать их тратить на показательные и имиджевые мероприятия, концерты, всякие праздники, которые не имеют никакого толка. Они проводятся с огромными бюджетами», - отмечает она.

«У меня обращение к местным исполнительным органам, к руководителям регионов пересмотреть всю свою политику финансовую в регионах и запретить проводить эти мероприятия, направить все деньги на детей и через год вы получите огромное количество самых красивых и лучших мероприятий, где будут выступать дети, где будут соревноваться друг с другом и в спорте, и в танцах, и в музыке. Это будет самое главное достижение», - обратилась Уполномоченный по правам ребенка.