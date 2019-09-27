Аружан Саин: Мы должны вкладывать в человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Аружан Саин рассказала о своих главных целях на посту уполномоченного по правам ребенка в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я верю в Казахстан, верю, что в нашей стране можно добиться кардинальных системных изменений, которые изменят жизни не только детей, но и взрослых. Именно с этим я пришла на эту позицию – добиться глобальных целей в нескольких направлениях», - заявила Аружан Саин журналистам в ходе пресс-конференции в СЦК.

Она также отметила, что в стране существуют множество проблем. В частности, граждане очень часто обращаются с различными вопросами в Фонд добровольного общества «Милосердие».

«Мы видим, что у этих проблем есть причины, следствия, которые приводят к тому, что дети страдают и создается социальное напряжение в обществе. Самое главное, что есть пути решения. Я хочу, чтобы мою работу и команды, оценивали в будущем по конкретным цифрам. Сегодня мы имеем определенный уровень подростковой преступности, детских суицидов, рост инвалидации детства. Хочу, чтобы результат моей работы олицетворялся в цифрах – чтобы детская преступность падала, количество суицидов снижалось, остановили рост инвалидации, и чтобы мы справлялись с теми диагнозами, с которыми не можем справляться сейчас. Хотелось, чтобы моя работа имела качественный и количественный показатель», - отметила А. Саин.

Также уполномоченный по правам ребенка отметила, что государству нужно создавать необходимые условия для самореализации ребенка.

«Те преступления, которые совершают взрослые над детьми, это тоже совершают вчерашние дети. Это говорит о том, что у нас, к сожалению, в стране ситуация сложилась такая: мы не даем такое воспитание детям, чтобы они могли развивать свои таланты и возможности. И создавать тот человеческий капитал, который приносил не только пользу своей стране, но и чтобы дети воплощали свои мечты и становились тем, кем они хотят. Самое главное богатство любого государства – народ, люди. И мы должны вкладывать в человека. Мы должны вкладывать не в ресурсы, а должны вкладывать в людей. Закончатся ресурсы, нефть. Мы сейчас должны все свои усилия направить, чтобы вырастить качественное поколение, которое будет продвинутым», - подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.