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Аружан Сагандыкова одержала победу в 1/8 финала турнира в Таиланде

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 19:44
Аружан Сагандыкова одержала победу в 1/8 финала турнира в Таиланде Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова (1159-е место в рейтинге WTA) одержала уверенную победу в 1/8 финала турнира в Накхонситхаммарате (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

18-летняя казахстанка встретилась с российской теннисисткой Анной Седышевой (без рейтинга) и победила ее в двух сетах — 6:1, 6:3. Следующей соперницей Сагандыковой станет израильтянка Николь Хирин (684-е место), посеянная на турнире под третьим номером.

Призовой фонд «челленджера» в Накхонситхаммарате составляет 15 000 долларов.

На предыдущем «челленджере» в Таиланде Аружан Сагандыкова дошла до полуфинала.


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