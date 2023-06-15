Аружан Сагандыкова одержала победу в 1/8 финала турнира в Таиланде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова (1159-е место в рейтинге WTA) одержала уверенную победу в 1/8 финала турнира в Накхонситхаммарате (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

18-летняя казахстанка встретилась с российской теннисисткой Анной Седышевой (без рейтинга) и победила ее в двух сетах — 6:1, 6:3. Следующей соперницей Сагандыковой станет израильтянка Николь Хирин (684-е место), посеянная на турнире под третьим номером.

Призовой фонд «челленджера» в Накхонситхаммарате составляет 15 000 долларов.

На предыдущем «челленджере» в Таиланде Аружан Сагандыкова дошла до полуфинала.