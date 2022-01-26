Аружан Сагандыкова не смогла пробиться в полуфинал юниорского парного разряда на Australian Оpen

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка не смогла пробиться в полуфинал юниорского парного разряда на Открытом чемпионате Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Аружан в дуэте с россиянкой Екатериной Хайрутдиновой в ¼ финала уступили теннисисткам из Канады – Кайле Кросс и Виктории Мбоко. Матч завершился в двух сетах со счетом – 6:2, 6:2 в пользу канадок.

«Безусловно, я покидаю турнир с высоко поднятой головой, учитывая то, что это мой первый юниорский шлем. Я горда тем, что смогла представлять свою страну на таком крупном турнире. В одиночном разряде мне, наверное, не хватило соревновательного опыта, именно на Больших шлемах, сильно волновалась. Я буду работать ещё усерднее, чтобы вновь дойти до четвертьфинала, а может, и до финала. Хочу сказать большое спасибо Федерации тенниса Казахстана, моему тренеру и конечно же всем казахстанским болельщикам, которые болели и переживали за меня», – подвела итоги выступления на юниорском Открытом чемпионате Австралии Аружан Сагандыкова.

Напомним, впервые в истории казахстанского тенниса казахстанский игрок пробился в третий круг юниорского Australian open.