НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артур Платонов назначен председателем Комитета партийного контроля «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

«Постановлением Лидера партии Нурсултана Назарбаева председателем Комитета партийного контроля «Nur Otan»-а назначен Артур Платонов», - сообщил в Twitter первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

«Уверен, большой опыт общественной и партийной работы Артура Станиславовича будет способствовать усилению деятельности Комитета. Выражаю благодарность за проведенную работу предыдущему руководителю Комитета Павлу Олеговичу Казанцеву, избранному заместителем Председателя Мажилиса», - добавил Б.Байбек.