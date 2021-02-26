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Артур Платонов назначен председателем Комитета партийного контроля «Nur Otan»

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Февраля 2021, 11:31
Артур Платонов назначен председателем Комитета партийного контроля «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артур Платонов назначен председателем Комитета партийного контроля «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

«Постановлением Лидера партии Нурсултана Назарбаева председателем Комитета партийного контроля «Nur Otan»-а назначен Артур Платонов», - сообщил в Twitter первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

«Уверен, большой опыт общественной и партийной работы Артура Станиславовича будет способствовать усилению деятельности Комитета. Выражаю благодарность за проведенную работу предыдущему руководителю Комитета Павлу Олеговичу Казанцеву, избранному заместителем Председателя Мажилиса», - добавил Б.Байбек.


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