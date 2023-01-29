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Артур Бетербиев нокаутом выиграл бой за три титула чемпиона мира

29 Января 2023, 11:35
Артур Бетербиев нокаутом выиграл бой за три титула чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский боксер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) провел бой против британца Энтони Ярда (23-2, 22 КО) и одержал победу техническим нокаутом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Этот поединок прошел в Лондоне и был титульным: Артур Бетербиев поставил на кон пояса чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF. В итоге россиянин одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде и успешно защитил свои титулы.

Таким образом, Артур Бетербиев выиграл девятнадцатый бой в профессиональной карьере, а Энтони Ярд потерпел третье поражение.

Фото: sports.kz


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