Артисты театра «Санктъ-Петербургъ Опера» впервые выступили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в Большом зале «Астана Опера» не смолкали аплодисменты. Первое выступление в Казахстане Государственного Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» вызвало живой интерес у столичной публики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Петербургский творческий коллектив приехал в Нур-Султан вместе со своим художественным руководителем – народным артистом России, лауреатом Государственной премии РК, кавалером Ордена «Достық» Юрием Александровым, одним из основателей оперного искусства в столице. Известный режиссер много работал с труппой театра им. К. Байсеитовой, где осуществил постановки 13 оперных спектаклей.

9 ноября гастроли открыла знаменитая опера Джузеппе Верди «Риголетто». Слушатели были в восторге от яркой, смелой постановки и щедро делились впечатлениями.

«Сегодня мы услышали оперу «Риголетто». Очень понравилась постановка. Великая музыка Дж. Верди завораживает. Исполнение было на высоком уровне, спектакль вызвал бурю эмоций и при этом заставил задуматься о вечном, можно даже сказать, что произошла переоценка ценностей», - отметила слушательница Сауле Имашева.

«Все было очень красиво, понравились и режиссерские находки, и декорации, и красочные костюмы. Необычно решен в спектакле образ самого Риголетто: в данном случае он не горбун от природы, его горб, как и маска, всего лишь символы шутовского обличья при дворе герцога», - сказал Аскар Оразбек.

«Опера была исполнена прекрасно. Музыканты – просто молодцы, дирижер тоже великолепен – у него очень мощная энергетика и харизма. Красивые, необычные костюмы и декорации в непривычной для нас стилистке», - заметила Гульзия Алимжан.

10 ноября с не меньшим успехом прошел спектакль «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе. Выступление петербургских артистов жители и гости столицы сопроводили овациями, высоко оценив мастерское исполнение и актерскую игру.

«Получила истинное удовольствие от спектакля. Артисты действительно стараются, у них прекрасные свежие голоса, а маэстро смело и уверенно вел за собой музыкантов. Потрясающие эмоции!» - выразила свое восхищение Елдана Калибаева.

«Мы благодарны руководству театра «Астана Опера» за возможность приходить в этот храм высокого искусства и наслаждаться оперными и балетными постановками столичного театра, а также творчеством различных коллективов из ближнего и дальнего зарубежья. До этого мы уже смогли побывать на выступлениях балетных трупп таких именитых театров, как Ла Скала и Сан Карло, а в эти дни увидели оперные спектакли, представленные артистами из Санкт-Петербурга, которые продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Впечатлило художественное оформление этих постановок, оно отличалось от того, что мы привыкли видеть на этой сцене. Такая возможность сравнивать артистов, сценическое искусство, безусловно, расширяет зрительский кругозор. Еще раз спасибо артистам, спасибо руководству обоих театров за этот праздник музыкального искусства», - поделились Кайша и Габит Армановы.