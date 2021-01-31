Артисты Мариинского театра выступили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 января на сцене театра «Астана балет» состоялся показ одного из самых знаменитых балетов во всем мире – «Щелкунчик» на музыку прославленного композитора Петра Чайковского. Заглавные партии в этот вечер исполнили артисты Мариинского театра: прима-балерина Оксана Скорик и солист Евгений Коновалов. Столичная публика тепло приняла гостей из Санкт-Петербурга, поблагодарив за выступление бурными овациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Выступления зарубежных артистов в репертуарных спектаклях – это повсеместная практика для любого театра. В первую очередь мы хотим порадовать наших зрителей, предоставив возможность воочию увидеть артистов из такого прославленного театра с богатой историей, как Мариинский. Ведь именно там Василий Вайнонен, чья версия «Щелкунчика» идет на сцене театра «Астана балет», впервые поставил этот спектакль в 1934 году», - отметил художественный руководитель театра «Астана балет» заслуженный артист РФ Нурлан Канетов.

Блистательные солисты Мариинского театра Оксана Скорик и Евгений Коновалов, классические танцовщики, которые бережно хранят традиции знаменитой балетной школы, в партиях Машеньки и Щелкунчика показали высокий уровень мастерства и сценической харизмы.

Для Евгения Коновалова это первый визит в Казахстан. Как отметил артист, гастрольные выступления в карантинных реалиях становятся еще ценнее, особенно, когда это происходит на новой сцене.

«Я танцую в Щелкунчике еще с академии. Сначала это были небольшие партии в кордебалете, затем я танцевал партию Мышиного короля, Испанский танец и другие. Ну и после самого Принца. Для меня «Щелкунчик» - самый любимый классический балет. И я рад танцевать его сегодня здесь, в таком красивом и современном театре. Надеюсь, зрители сегодня почувствовали эту атмосферу праздника, остались довольны спектаклем», - рассказывает Евгений Коновалов, солист Мариинского театра.

За волшебную атмосферу сказки, пронизанной надеждой, светом и добром, отвечал симфонический оркестр под руководством маэстро Армана Уразгалиева.

К слову, 30 января в партии Машеньки выступила ведущая солистка театра «Астана балет» заслуженный деятель Казахстана и любимица публики Татьяна Тен. Её партнером на сцене станет ведущий солист театра, талантливый артист Сундет Султанов.

Балет «Щелкунчик» в постановке народной артистки России Алтынай Асылмуратовой, в котором заняты не только взрослые артисты театра, но и учащиеся Казахской национальной академии хореографии, со дня премьеры в 2017 году стал самым ожидаемым событием культурной жизни города. Который год показателем этого служат ажиотажный спрос на билеты и неизменные аншлаги.

И для всех поклонников балета «Щелкунчик», которые не успели попасть на любимую постановку, театр «Астана балет» вновь покажет знаменитую сказку 5 и 6 февраля. Партию Маши исполнят ведущие солистки театра Дарина Кайрашева и Анар Дукиева, Щелкунчика – Уэсли Карвальо и Сундет Султанов.