Артисты концертного объединения имени Кали Байжанова поддержали военнослужащих в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Коллектив Карагандинского концертного объединения им. Кали Байжанова провел благотворительную акцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Военнослужащим, отвечающим за соблюдение жителями региона карантинных мер, артисты передали маски и антисептики.

Руководитель объединения Талгат Идрисов поблагодарил военных, стоящих на переднем рубеже борьбы с пандемией, за их работу.

«В такой трудный период мы не смогли остаться в стороне, и наше концертное объединение тоже решило принять участие в акции «Біз біргеміз!». На свои средства мы приобрели 400 масок и 400 штук антисептиков для раздачи военнослужащим Нацгвардии», - сказал Талгат Идрисов.