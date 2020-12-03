Артисты Казахстана поздравили Туркменистан по случаю 25-летия постоянного нейтралитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Солистка Государственной академической филармонии города Нур-Султана Акбота Куснадин, солисты ГКО «Казахконцерт» Дидар Абдухалык и Кунсулу Турикпен, солисты Кызылординской областной филармонии и ансамблей «Жорга» г. Актау, «Казына» г. Шымкент, «Акку» г. Караганды и «Томирис» г. Кызылорды представили Казахстан в международном проекте, организованном ТЮРКСОЙ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международной организации тюркской культуры.
ТЮРКСОЙ поздравила Туркменистан с 25-летие постоянного нейтралитета специальным видео, подготовленным с участием более 150 артистов из 12 стран и регионов.Международная организация тюркской культуры приостановила свою деятельность по проведению масштабных мероприятий из-за эпидемии и перешла к онлайн-активности, подготовив специальный видеоролик на знаменитый туркменский народный танец «Кушдепти» с участием стран-членов и регионов ТЮРКСОЙ в честь 25-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана.