Артисты из стран ШОС выступили на фестивале «Опералия» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -В рамках Международного фестиваля «Опералия», проходящего при поддержке Министерства культуры и спорта РК, на сцене театра «Астана Опера» состоялся большой концерт с участием артистов из стран Шанхайской организации сотрудничества. Своим творчеством зрителей порадовали музыканты из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Башкортостана и Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Вечер открыла сцена «Тойбастар» из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди в исполнении Татьяны Вицинской и Динмухамеда Кошкинбаева. Еще одну знаменитую арию из этой оперы — арию Абая «Қай талқы» представил прославленный баритон Азамат Желтыргузов.

В концерте также приняли участие сопрано Мунзифа Исоева из Таджикистана, Альфия Каримова из Башкортостана, теноры Айбек Саралаев из Кыргызстана, Абосхон Рахматуллаев из Узбекистана, Саян Исин, сопрано Мадина Исламова, Улпан Аубакирова и другие. А за дирижерским пультом по очереди блистали три маэстро – Руслан Баймурзин, Элмар Бурибаев и Коки Янг из Китая. В мероприятии также приняли участие хор и Симфонический оркестр «Астана Опера», режиссер Еренбак Тойкенов, главный хормейстер Ержан Даутов.

«Подобные культурные мероприятия не только дают казахстанским ценителям искусства познакомиться с творчеством видных иностранных артистов, но и укрепить связи с нашими партнерами по ШОС. Как вы знаете, недавно министры стран-участниц ШОС поддержали предложение утвердить Алматы культурной и туристской столицей организации на 2023-2024 гг. Поэтому впереди Казахстан ждут новые международные мероприятия», — отметил Председатель Комитета культуры МКС РК Арман Жудебаев.