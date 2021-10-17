Артисты из нескольких стран выступят на фестивале «Музыкальная Сарыарка»  в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 19 по 22 октября в Караганде пройдёт традиционный осенний XXII Международный фестиваль «Музыкальная Сарыарка». Оргкомитет мероприятия приложил все усилия, чтобы в течение четырёх дней зритель насладился музыкой разных стилей и жанров: классической, народной, духовой, джазовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Откроется фестиваль 19 октября в 18:30 во Дворце культуры горняков концертом с участием артистов традиционного пения. Гости вечера: заслуженные деятели РК Рамазан Стамгазиев, Ардак Исатаева, Серик Оспанов, Жаксыкелды Кемалов, Айтбек Ныгызбаев, Нуржан Жанпеисов, кавалер ордена «Құрмет» Сержан Мұсайын, деятели культуры Дауренбек Аркенов и Толғанбай Сембаев.

Двадцатого октября на сцене концертного зала «Шалқыма» в 18:30 выступит Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета. Солируют заслуженный деятель РК Рамазан Стамгазиев и заслуженный деятель Азербайджана Сахиб Пашазаде. Дирижёры – заслуженный деятель РК Абдугалисын Шоканбаев и лауреат международных конкурсов Ерлан Бактыгерей.

В этот же день в цирке в 19:00 пройдёт концерт карагандинского джазового оркестра. Солисты – лауреаты джазовых фестивалей Ирэн Аравина (вокал, г. Алматы) и Максим Андрейченко (саксофон, г. Калининград). Дирижирует заслуженный деятель РК Игорь Андрейченко.

Любителей классической музыки приглашают 21 октября в 18:30 в КЗ «Шалқыма» на концерт симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева под управлением дирижёра заслуженного деятеля РК Петра Грибанова. Солист – лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев (фортепиано, г. Москва).

На закрытии фестиваля 22 октября в 18:30 в цирке состоится концерт фольклорного ансамбля «Арқа сазы» и фольклорно-хореографического ансамбля «Акку». Гостем вечера станет отличник культуры Республики Таджикистан Хайролла Дадобоев (ударные инструменты, г. Душанбе).