Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открытие Международного фестиваля «Опералия» стартует 20 июня на сцене Большого зала «Астана Опера». Событие приобретет колоссальный размах: знаменитости на красной дорожке, перформанс в фойе и созвездие спектаклей культового хореографа современности Иржи Килиана будет представлено в один день на одной сцене. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Театральная традиция сложилась таким образом, что фестивали принято открывать чем-то новым и интересным. При формировании программы международного фестиваля у нас родилась идея объединить три полотна - «Шесть танцев», «Падшие ангелы» - спектакль театра «Астана Балет» и недавнюю премьеру нашего театра «Маленькая смерть» - в один вечер балетов. Думаю, что публика, которая интересуется искусством, иногда вынужденная ехать в другую страну, другой город, чтобы посмотреть такие редкие полотна, так как они не везде идут, сможет увидеть одновременно три балета в одном театре. И это действительно делает открытие фестиваля уникальным», - рассказала звезда мировой сцены художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова.

Все три спектакля – «Шесть танцев», «Падшие ангелы», «Маленькая смерть» - входят в «черно-белую» серию балетов. Первое отделение откроют «Падшие ангелы», ставшие результатом симбиоза хореографии Иржи Килиана и барабанной композиции Стивена Райха. Спектакль представляет собой восхитительный полет восьми балерин. Оба другие спектакля будут исполнены во втором отделении, они также имеют бессюжетную основу, но уже созданы на музыку В.А. Моцарта. Зритель неизменно смеется и плачет над этими гениальными работами мастера, потому что видит в них глубокий смысл человеческого бытия.

«Хочется, чтобы люди стремились посетить каждый спектакль фестиваля «Опералия» с участием звездных исполнителей, потому что их можно увидеть не каждый день, нужно смотреть их сегодня и сейчас», - заключила Алтынай Асылмуратова.

Стоит отметить, что у Международного фестиваля «Опералия» долгая и красивая жизнь, приближающаяся к двадцатилетнему рубежу. В этом году он проводится в Х юбилейный сезон «Астана Опера». Каждый год тематика фестиваля меняется, имеет свои яркие, неповторимые краски. Особенность «Опералии-2023» заключается в широком диапазоне, который охватывает современное и классическое искусство, представленное в разных музыкальных жанрах: оперном, балетном, симфоническом и концертном.

В этом году при поддержке Министерства культуры и спорта РК в «Опералии» примут участие приглашенные артисты и дирижеры из 12 стран мира: Армении, Казахстана, Италии, Болгарии, Монголии, Китая, Южной Кореи, Германии, России, Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана.

В целом, на фестивале будут показаны 4 гранд-оперы: «Дон Карлос» и «Аида» Дж. Верди, премьера «Итальянки в Алжире» Дж.Россини, «Турандот» Дж.Пуччини, подчеркнем, что каждая опера будет исполнена дважды с разными составами солистов. Вниманию публики приготовили также 2 балета: «Золушка» С.Прокофьева в хореографии Р.Ребека и «Вечер балетов И. Килиана», и 4 концерта: музыкальный вечер «Серпін» ансамбля народной музыки Президентского оркестра РК, Гала-опера с участием приглашенных солистов из стран ШОС, концерт камерной музыки «12 времен года». А также Симфонический концерт к закрытию «Опералии» и Х юбилейного сезона «Астана Опера», в котором впервые представят симфоническую сюиту на темы из оперы «Курмангазы» А. Жубанова и Г. Жубановой.

Длиться фестиваль будет ровно месяц, ожидается, что праздник высокого искусства станет яркой страницей в культурной жизни нашей столицы.