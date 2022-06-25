25 Июня 2022 19:00

Артисты «Астана Опера» выступят в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана Опера» отправляется на гастроли в Актобе, выступления артистов пройдут 28 июня на сцене Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой, в концертном зале «Өнер орталығы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Концерт «В мире музыки», открывающий тур, станет настоящим сюрпризом для юной публики во время летних каникул. Многие ребята впервые смогут услышать оперные голоса, оценить высокопрофессиональную игру знаменитых инструменталистов, заслуженных деятелей Казахстана.

Вместе с тем, программу для самой маленькой аудитории музыковеды театра вместе с концертмейстером заслуженным деятелем Казахстана Раушан Бескембировой подбирали очень продуманно. Так, 28 июня в 16:00 у юных театралов будет возможность послушать популярные шедевры вокальной мировой классики в исполнении солистов оперной труппы «Астана Опера» Асем Сембиной, Малики Минизини, Алтынбека Абильды и других вокалистов. Оперные певцы будут выступать как сольно, так и в дуэтах, демонстрируя ребятам женские и мужские типы голосов, такие как сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, а музыканты устроят настоящий парад инструментов.

«Для меня двойное удовольствие выступать перед юной публикой. Потому что, когда я пою для детей на сцене, мне радостно видеть их счастливые лица в зале. Мы прививаем им любовь к искусству. И для лучшего восприятия этого, на первый взгляд, непростого жанра, артисты приготовили много интересных сюрпризов, чтобы произвести на актюбинских детей большое впечатление. В концерте «В мире музыки» я исполню арию куклы Олимпии из оперы «Сказки Гофмана» французского композитора Жака Оффенбаха. Как взрослое, так и подрастающее поколение любят слушать этот замечательный номер. Кроме того, мы с коллегой Маликой Минизини также исполним дуэт «Кошки» Дж. Россини, который полон юмора и актерской игры», – подчеркнула оперная певица Асем Сембина.

«Во время гастролей видно, что артистов театра «Астана Опера» всегда хорошо принимают. Яркое доказательство тому – благодарность зрителей, их просьбы сделать памятное фото и приглашение: «приезжайте еще», — заключила солистка.

Волнительный момент для каждого артиста – выход на сцену. У оперной труппы, гастролировавшей по городам Казахстана (Павлодар, Экибастуз, Караганда и Рудный) с «Шелковой лестницей» Дж.Россини, каждая встреча с публикой наполнена вдохновением, радостью и счастьем. В главных партиях Джулии и Дорвиля выступят ведущая солистка театра заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова и учащийся Международной оперной академии Astana Opera Алихан Зейнолла. Известный оперный певец заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов представит образ Джермано, тенор Рамзат Балакишиев готовится исполнить Дормонта, а Евгений Чайников и Салтанат Муратбекова будут блистать в партиях Бланзака и Лючиллы. Полное приключений комедийное представление будет сопровождать Камерный оркестр «Астана Опера» под управлением заслуженного деятеля Казахстана, маэстро Абзала Мухитдина. Спектакль начинается в 19:00.