Артисты «Астана опера» стали лучшими среди музыкантов из 200 городов на международном конкурсе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музыканты Симфонического оркестра «Астана опера», участники известного квартета Astrobones Фархад Булатов, Алмас Сагимбаев, Альбина Утегенова и Ерасыл Амешов, стали обладателями Первой премии на X Большом Международном конкурсе среди музыкантов по видеозаписям GRAND MUSIC ART, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Для оценки конкурсантов были приглашены ведущие музыканты России и стран зарубежья. В номинации духовые и ударные инструменты талант артистов оценивали доцент Московской консерватории солист оркестра Государственного академического Большого театра России Алексей Корнильев, солист-концертмейстер группы кларнетов оркестра Государственного академического Большого театра России Сергей Петров и профессор Московской консерватории, профессор МГИМ имени Шнитке солист оркестра Государственного академического Большого театра России Эркин Юсупов.

Важно отметить, что в конкурсе приняли участие 2 760 музыкантов из 200 городов.

«Нам было очень приятно и неожиданно получить эту премию. В этот раз мы выступали новым составом, конечно, было волнительно, но все справились и достойно представили нашу страну, наше музыкальное искусство на международном конкурсе. Особенно значимо было завоевать эту победу в светлый праздник Наурыз. Конкурсы важны для музыкантов, они дают новые положительные эмоции, стимул заниматься больше музыкой, учить новые сложные произведения. Эта победа принесла нам еще и вдохновение, теперь планируем давать больше концертов, готовить разные яркие и интересные программы. В планах также выступление с концертом в России, нас уже пригласили на фестиваль, и если эпидемиологическая обстановка позволит, то мы будем представлять искусство Казахстана и в Узбекистане», - отметил руководитель квартета Фархад Булатов.

Кроме прочего, в рамках конкурса провели онлайн-лекции и мастер-классы на актуальные темы. Организаторы проработали возможность обратной связи, во время трансляций слушатели задавали вопросы лекторам.

Напомним, что GRAND MUSIC ART проходил по видеозаписям. Дистанционное участие в международном конкурсе открыло новые возможности для исполнителей в современных условиях, позволило преодолеть географические барьеры, достигло главную цель — исследование мастерства и профессионализма талантливых учащихся.