Артисты «Астана Балет» выступили с гастролями в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 22 и 23 октября при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан состоялись гастроли театра «Астана Балет» в Караганде. На сцене Карагандинского академического театра музыкальной комедии были представлены одноактные балеты «Падшие ангелы» Иржи Килиана и «Арканы судьбы» на музыку известного казахстанского композитора Карины Абдуллиной в постановке Мукарам Авахри. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мы очень рады, что у нас есть замечательная возможность выступать перед любимой публикой, для каждого артиста гастроли – это важнейшая часть творческой деятельности, без которой нет полноценного развития и профессионального роста. Очень ценно, что по Казахстану мы возим прекрасный балет казахстанского композитора и казахстанского хореографа. Карагандинская публика тепло приняла нас, и я надеюсь, выступление наших артистов украсило культурную программу города», – сказал директор театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

В первом отделении вечера карагандинскому зрителю представили один из самых известных черно-белых балетов «Падшие ангелы» Иржи Килиана под барабанную дробь Стивена Райха в исполнении группы ударных симфонического оркестра театра. Особый «килиановский стиль», далеко ушедший от привычной классики, придает постановке особый магнетизм. На сцене – слияние музыки и танца. Нельзя было не заметить полную тишину в зале: зрители, поглощенные происходящим на сцене, казалось, даже не дышали, а их сердца бились словно в унисон с барабанами…

Во втором отделении был показан уже полюбившийся публике балет «Арканы судьбы» в хореографии Мукарам Авахри. Идея балета по мотивам карт таро принадлежит Карине Абдуллиной, которая является композитором и автором либретто. Она воспринимает древние карты, пришедшие к нам из глубины веков как проекцию тонкого мира подсознательного. А каждый аркан – как ступеньку к познанию человеком самого себя.

«Какие-то образы подошли артистам интуитивно, какие-то – наоборот – шли в контраст с их характерами, – рассказала Мукарам Авахри. – До начала постановочного процесса я не раскрывала тему постановки, постепенно они сами понимали, что происходит. Ведь если говорить это буквально, пропадает волшебство, которое, как мне кажется, присутствует в этом балете».

По словам Карины Абдуллиной, балет она посвятила памяти своего самого близкого друга, музыканта, бессменного гитариста группы «Мюзикола», композитора Булата Сыздыкова, уроженца Караганды.

Через весь спектакль проходит сквозная тема судьбы и общая атмосфера средневековья, которая обрела свое законченное воплощение в готических витражах, костюмах, в идее карнавала и масок. Лаконичные декорации, необычные технические решения, невероятные костюмы и особая харизматичность исполнителей придают ему какой-то магический шарм. Реакция публики после спектакля свидетельствовала о том, что балет понравился всем и вызвал самые положительные эмоции.

23 октября ведущие солисты театра «Астана Балет» Айнур Абильгазина и Сундет Султанов приняли участие в финальном гала-концерте международного фестиваля оперетты и мюзикла «DosStar», где исполнили адажио из балета «Козы Корпеш – Баян Сулу» на музыку Актоты Раимкуловой в хореографии Георгия Ковтуна и адажио из балета «Спартак» А.Хачатуряна.

Фото: astanaballet.com