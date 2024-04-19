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    19:44, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Артисты из Казахстана представили спектакль «Кармен» в Бишкеке

    актеры, театр
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    В Бишкеке на сцене Чуйского областного музыкального театра драмы и сатиры им. Шаршена Термечикова в рамках IX международного студенческого театрального фестиваля «Жаны ысымдар» студенты 4-го курса Казахского национального университета искусствпредставили зрителям столицы постановку «Кармен», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Драматический спектакль о жертвенной любви молодого солдата Хосе к свободолюбивой цыганке Кармен поставлен по всемирно известной новелле Проспера Мериме режиссером-постановщиком, народным артистом Республики Казахстан Тлектесом Мейрамовым.

    Студент 4-го курса Казахского национального университета искусств Галымжан Дидар перед выступлением выразил надежду, что публика в Бишкеке, где они выступают впервые, тепло их встретит.

    актеры, театр
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    — Сегодня в рамках международного фестиваля «Жаны ысымдар» в Бишкеке мы представим вниманию публики драматический спектакль «Кармен» по всемирно известной новелле Проспера Мериме. Мы ожидаем, что зрители нас хорошо воспримут. Мы с удовольствием выступим, — прокомментировал молодой актер постановки.

    Сотрудник Кыргызского государственного университета культуры и искусства им. Б.Бейшеналиевой Чынгыз Амирбекуулу отметил значимость проводимого международного культурного мероприятия.

    театр, актеры
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    — В Бишкеке с 16 по 19 апреля проходит театральный фестиваль международного уровня среди студентов театральных вузов. В нем ежегодно принимают участие молодые таланты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и России. Мероприятие проводится с целью открытия новых имен и талантов в области искусства, а также укрепления культурного сотрудничества и установлении связей между странами в сфере театрального образования. Такие фестивали начинающим актерам открывают путь к профессиональной карьере, — сказал он.

    Международный фестиваль организован Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Кыргызским государственным университетом культуры и искусства им. Б.Бейшеналиевой, а также Союзом театральных деятелей Кыргызстана.

    Теги:
    Культура Кыргызстан Видео СНГ Мировые новости Искусство Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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