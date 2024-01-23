Артисты «Астана Опера» дебютируют в спектакле «Биржан – Сара»

23-24 января в театре «Астана Опера» представят оперу Мукана Тулебаева - «Биржан – Сара». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Главные партии в разные дни исполнят заслуженные деятели Казахстана Меир Байнеш, Бибигуль Жанузак и Айгуль Ниязова, артист Беимбет Танарыков.

В спектакле дебютируют молодые артисты столичного театра Улпан Аубакирова, Алтынбек Абильда, Валерий Селиванов, Мерей Кадырханов.

Организаторы обещают зрелище уже с первых минут. Благодаря использованию 3D-технологий картины природы и фрагменты исторического быта буквально оживут на сцене.

В 2013 году театр «Астана Опера» открывался этим спектаклем национальной классики.

На протяжении нескольких лет «Биржан – Сара» шел в постановке Юрия Александрова. В 2018 году столичный театр представил зрителям новую музыкально-сценическую редакцию.

Режиссер-постановщик спектакля - Асхат Маемиров, режиссер-консультант Михаил Панджавидзе, дирижер-постановщик Абзал Мухитдин.

Начало спектакля в 19 часов