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    16:37, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Артисты «Астана Опера» дебютируют в спектакле «Биржан – Сара»

    «Астана Опера»
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    23-24 января в театре «Астана Опера» представят оперу Мукана Тулебаева - «Биржан – Сара». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Главные партии в разные дни исполнят заслуженные деятели Казахстана Меир Байнеш, Бибигуль Жанузак и Айгуль Ниязова, артист Беимбет Танарыков.

    В спектакле дебютируют молодые артисты столичного театра Улпан Аубакирова, Алтынбек Абильда, Валерий Селиванов, Мерей Кадырханов.

    Организаторы обещают зрелище уже с первых минут. Благодаря использованию 3D-технологий картины природы и фрагменты исторического быта буквально оживут на сцене.

    В 2013 году театр «Астана Опера» открывался этим спектаклем национальной классики.

    На протяжении нескольких лет «Биржан – Сара» шел в постановке Юрия Александрова. В 2018 году столичный театр представил зрителям новую музыкально-сценическую редакцию.

    Режиссер-постановщик спектакля - Асхат Маемиров, режиссер-консультант Михаил Панджавидзе, дирижер-постановщик Абзал Мухитдин.

    Начало спектакля в 19 часов

     

     

    Теги:
    Астана Опера Культура Регионы Казахстана Минкультуры Регионы Астана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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