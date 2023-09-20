РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:05, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Артисты алматинского цирка стали призерами международного фестиваля

    Артисты Казгосцирка завоевали бронзовую награду на Втором международном фестивале циркового искусства «Без границ»
    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    Артисты Казгосцирка завоевали бронзовую награду на Втором международном фестивале циркового искусства «Без границ». Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 17 сентября, передает со ссылкой на пресс-службу акимата г.Алматы МИА "Казинформ".

    Группа Hassak с номером «Акробаты на двойной мачте» под руководством Адлета Тиканова показали высокий класс и непревзойденный уровень профессиональной подготовки, чтобы получить призовые места на фестивале.

    Номер группы, состоящей из семи человек, включал в себя сложные трюки, такие как отрывные трюки, перелеты с мачты на мачту, силовые трюки и баланс. Особое внимание было уделено постановке номера Томирис.

    Ранее команда Hassak завоевала золотую награду на международном фестивале в Астане Эхо Азии, а на Almaty circus festival – серебряную медаль.

    Всего в фестивале в Санкт-Петербурге приняли участие 200 артистов разных жанров из 16 стран.

    Теги:
    Алматы Культура
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!