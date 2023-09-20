Артисты алматинского цирка стали призерами международного фестиваля

Артисты Казгосцирка завоевали бронзовую награду на Втором международном фестивале циркового искусства «Без границ». Фестиваль проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 17 сентября, передает со ссылкой на пресс-службу акимата г.Алматы МИА "Казинформ".

Группа Hassak с номером «Акробаты на двойной мачте» под руководством Адлета Тиканова показали высокий класс и непревзойденный уровень профессиональной подготовки, чтобы получить призовые места на фестивале.



Номер группы, состоящей из семи человек, включал в себя сложные трюки, такие как отрывные трюки, перелеты с мачты на мачту, силовые трюки и баланс. Особое внимание было уделено постановке номера Томирис.



Ранее команда Hassak завоевала золотую награду на международном фестивале в Астане Эхо Азии, а на Almaty circus festival – серебряную медаль.



Всего в фестивале в Санкт-Петербурге приняли участие 200 артистов разных жанров из 16 стран.