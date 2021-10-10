Артист погиб на сцене во время оперы «Садко» в Большом театре

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы «Садко» в Большом театре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера», - сказал собеседник агентства.

Спектакль в Большом театре отменили после ЧП, отметил источник. «Опера «Садко» в субботу отменена в связи с происшествием - с падением декораций на актера», - сказал он.

На месте работают полицейские и скорая помощь.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что им информация о происшествии не поступала.

В Большом театре подтвердили гибель артиста. «Во время спектакля «Садко» при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля), - сообщили в пресс-службе. - Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала». В театре добавили, что в настоящее время «на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события».

«Администрация театра оказывает все необходимое содействие», - отметили в пресс-службе.

Погибший - артист театра Евгений Кулеш 1983 года рождения, уточнил источник в правоохранительных органах. В опере «Садко» он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед - к зрителям.