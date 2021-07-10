Артист из Казахстана нашел своего деда на Фольклориаде в Башкортостане

УФА. БАШИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - На VI Всемирной Фольклориаде CIOFF в Уфе и районах Башкортостана выступил Ансамбль песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан. Солист мужского хора ансамбля Бауыржан Алтынбеков нашел в Башкортостане своего деда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Башинформ.

В день приезда в Уфу он узнал от матери, что в Башкирии у него есть родственники.

«Моя покойная бабушка Танзиля Аксановна была чистокровная башкирка. Наш прадед, человек военный, по работе был направлен в Туркменистан. Там бабушка и познакомилась с будущим мужем — моим дедом-казахом. На днях мама сказала мне, что вся ее родня живет в городе Уфе, в том числе родной брат бабушки, которого зовут Рафаэль Разакович Хасанов — ему 70 лет, он уже на пенсии. В нашей семье все родственники брюнеты, а мама — рыжеволосая башкирка», — рассказал «Башинформу» Бауыржан.

К сожалению, уфимские родственники по состоянию здоровья не смогли побывать на концертах «Сердца Фольклориады». Бауыржан навестил родственников дома. Долгожданная встреча прошла очень тепло, вместе попили чай.

«Целую неделю хотели встретиться. Когда увидели друг друга, дед сразу узнал меня, обнял», — рассказывает Бауыржан.

«Теперь дальше будем общаться, переписываться, звонить!» — договорились родственники, которые обрели друг друга через столько лет. Рафаэль Разакович передал родственникам в Казахстан пламенные приветы.