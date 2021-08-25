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Артиллерийский снаряд уничтожили в Актюбинской области

25 Августа 2021 15:16
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Артиллерийский снаряд уничтожили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Артиллерийский снаряд уничтожили в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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23 августа в ОП Хромтауского района обратился житель села Тассай и сообщил, что возле села им обнаружен металлический ржавый предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Сельчанин перетащил его во двор своего дома. Сотрудниками полиции артиллерийский снаряд был изъят и уничтожен.

По данному факту проводятся следственные действия по ст. 287 ч.3 УК РК «Незаконные сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов».


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#Актюбинская область   #Происшествия  
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