Артиллерийский снаряд уничтожили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Артиллерийский снаряд уничтожили в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 августа в ОП Хромтауского района обратился житель села Тассай и сообщил, что возле села им обнаружен металлический ржавый предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Сельчанин перетащил его во двор своего дома. Сотрудниками полиции артиллерийский снаряд был изъят и уничтожен.

По данному факту проводятся следственные действия по ст. 287 ч.3 УК РК «Незаконные сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов».