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Артиллерийский снаряд обнаружил в огороде житель Карагандинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Мая 2023, 17:00
Артиллерийский снаряд обнаружил в огороде житель Карагандинской области Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Артиллерийский снаряд обнаружил в огороде сельчанин в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 мая в отдел полиции поселка имени Г. Мустафина УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области обратился 28-летний житель населенного пункта. Он сообщил, что сосед, приводя в порядок огород, обнаружил металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд. При выезде факт подтвердился.

Обнаруживший находку 56-летний мужчина пояснил, что решил подготовить огород к весенним работам. Он пригласил тракториста, который расчистил участок от мусора. После этого сельчанин стал лопатой выравнивать землю и наткнулся на предмет, который посчитал отвалившимся «зубом» ковша экскаватора. Мужчина поднял его и отбросил в сторону. Потом он предложил соседу забрать находку и сдать на металлолом. Последний стал очищать предмет от ржавчины и обнаружил, что он внешне напоминает артиллерийский снаряд, о чем тут же сообщил в полицию.

Сотрудники полиции сразу оцепили периметр территории, на которой располагался взрывоопасный предмет, а также эвакуировали всех жителей, проживающих близи места происшествия. Саперы специального подразделения «Арлан» ДП области установили, что данный предмет является 125 мм снарядом. С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас вывезли в карьер и уничтожили.


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