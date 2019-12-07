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Артем Захаров стал третьим на этапе Кубка мира по велоспорту на треке
7 Декабря 2019 19:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Новой Зеландии проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке. В очередной соревновательный день казахстанцу удалось попасть на пьедестал почета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
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Успеха добился один из лидеров нашей команды Артем Захаров. Спортсмен в омниуме сумел финишировать на третьем месте, тем самым завоевав большое количество рейтинговых очков.
Отметим, что набранная сумма позволит гонщикам при распределении лицензий. Перед текущим ЭКМ Захаров занимал седьмое место.
Добавим, что первым на финише был Стюарт Кэмбелл (Новая Зеландия). Второе место осталось за австралийцем Кэмероном Майером.
Ключевые слова: Спорт,
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