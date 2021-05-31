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    17:04, 31 Май 2021 | GMT +6

    Артем Захаров и Алишер Жумакан стали третьими на Гран-при Санкт-Петербурга по велоспорту на треке

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    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге проходит заключительный соревновательный день Гран-при по велоспорту на треке. В его рамках представители команды Казахстана отметились медалью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Проявили себя Артем Захаров и Алишер Жумакан. Спортсмены взяли «бронзу» в «мэдисоне». Отметим, что ранее Захаров стал вторым в гонке по очкам.


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