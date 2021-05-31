Артем Захаров и Алишер Жумакан стали третьими на Гран-при Санкт-Петербурга по велоспорту на треке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге проходит заключительный соревновательный день Гран-при по велоспорту на треке. В его рамках представители команды Казахстана отметились медалью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Проявили себя Артем Захаров и Алишер Жумакан. Спортсмены взяли «бронзу» в «мэдисоне». Отметим, что ранее Захаров стал вторым в гонке по очкам.

