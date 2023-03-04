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    14:00, 04 Март 2023 | GMT +6

    Артем Саркисян стал серебряным призером Кубка мира по фехтованию

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    Фото: kazsports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Артем Саркисян стал серебряным призером Кубка мира по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

    В итальянском городе Падуя проходит Кубок мира по фехтованию. В индивидуальных состязаниях в дисциплине «сабля» казахстанец Артем Саркисян уверенно дошел до финала, где в упорном противостоянии уступил хозяину соревнований. Таким образом, он стал обладателем серебряной медали.

    Всего на Кубке мира выступают более 200 спортсменов из 27 стран.


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