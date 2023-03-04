АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Артем Саркисян стал серебряным призером Кубка мира по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В итальянском городе Падуя проходит Кубок мира по фехтованию. В индивидуальных состязаниях в дисциплине «сабля» казахстанец Артем Саркисян уверенно дошел до финала, где в упорном противостоянии уступил хозяину соревнований. Таким образом, он стал обладателем серебряной медали.

Всего на Кубке мира выступают более 200 спортсменов из 27 стран.