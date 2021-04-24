Артем Антропов стал серебряным призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ташкент в эти дни принимает чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В рамках очередного соревновательного дня завершили выступление спортсмены в весовой категории до 102 кг среди мужчин.

В этой весовой категории Казахстан представляли сразу двое спортсменов: Рахат Бекболат и Артём Антропов. По результатам выступления Артём завоевал бронзовую медаль континентального первенства, показав результат 390 кг в сумме двоеборья (168+222).

Рахат занял пятое место в итоговом протоколе, показав результат 386 кг. в сумме двоеборья (173+213).

Следующим на помост выйдет Ибрагим Берсанов (в весовой категории до 109 кг) и Раушан Мешитханова (в весовой категории до 87 кг)

