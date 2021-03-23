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Артефакты помогают раскрывать секреты древних кулинаров

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Марта 2021, 22:28
Артефакты помогают раскрывать секреты древних кулинаров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Какими были диеты в эпоху бронзы и раннего железного века - это выясняют учёные, изучая изотопы остатков пищи на древней керамике. Результаты исследований представили на семинаре «Предварительные результаты анализа остатков липидов керамики бронзового и раннего железного веков Казахстана». Участник семинара - научный сотрудник Сарыаркинского археологического института Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Эмма Усманова - рассказала о мероприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В онлайн-режиме данный семинар организовали Национальный исследовательский институт культурных ценностей (Нары, Япония) и Национальный музей Республики Казахстан.

Участник семинара - Эмма Усманова, научный сотрудник Сарыаркинского археологического института Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова - рассказала о мероприятии.

«Доктор Shinya Shoda, ведущий исследователь из японского института, озвучил результаты исследования органических остатков пищи на керамике из казахстанских памятников Саба, Таксай-1 и Новоильиновское-2. Выступили также казахстанские археологи Акан Онгарулы (Нур-Султан), Яна Лукпанова (Уральск).

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Мы выясняли, что ели жители наших степей в эпоху бронзы и раннего железного века: андроновцы, саки, сарматы. Диеты были разные: от молочной до проса. Кулинары эпохи бронзы не знали проса - этой популярной злаковой культуры. В питательном рационе просо появляется у кочевников. Питались молоком, животные жиры есть в составе пригорелой пищи, оставшейся на стенках древней посуды. Также ели рыбу, травянистые растения.

В дальнейшем нам предстоит ещё многое узнать о диете древних людей. Тайны помогут раскрыть анализы изотопов остатков пищи, которые сохранились на стенках фрагментов древней керамики», - пояснила Эмма Усманова, научный сотрудник Сарыаркинского археологического института Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова.

Слушателями семинара стали коллеги из Японии, Литвы, Нур-Султана, Костаная.

Эмма Усманова выступила с презентацией результатов археологических исследований памятников эпохи бронзы Лисаковской округи (Костанайская область, комплекс Новоильиновский-2).

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