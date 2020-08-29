Артефакты под ногами – жамбылцы находят древние окаменелости

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Музейные коллекции в Жамбылской области постоянно пополняются ценными историческими находками, обнаруженными не только специалистами-археологами, но и простыми жителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О находках древних эпох на территории Жамбылской области в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала Галия Алимжанова, заместитель директора по научной части государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза», более 20 лет действующего на территории региона.

- Следует отметить, что на территории Жамбылской области люди проживали с древнейших времен по причине удобного географического расположения местности и наличия различных полезных ископаемых, - говорит Галия Алимжанова. – В живописных оазисах у полукружья гор Каратау и Таласского Алатау, у полноводных рек Шу, Талас, на плодородных землях с древних времен селились люди, строились города, пролегали тропы Великого Шёлкового пути, создавались и исчезали государства. В средневековье Тараз был столицей одного из уделов династии правителей Караханидов. Жамбылская земля богата на древности самого разного плана. Помимо исторических памятников средневековья, это еще и палеолитические стоянки древних людей.

На территории Жамбылской области находится единственная палеолитическая стоянка, где обнаруженные учеными предметы, каменные изделия сохранились в нетронутом виде. Эпоха палеолита в Казахстане долгое время оставалась наименее изученной в археологическом аспекте, значительно отставая от подобных исследований во многих регионах Евразии, где давно были открыты и тщательно изучались десятки интересных памятников древнекаменного века. Одним из благоприятных для расселения древнейшего человека районов на территории Казахстана был хребет Каратау в нашей Жамбылской области. Здесь был относительно влажный и теплый климат, пышная растительность, разнообразная фауна того времени. И всё это создавало условия для существования человека в эпоху древнего палеолита, появившегося здесь, по мнению ученых, миллион лет назад из Европы и Сибири. Первыми жилищами древних людей были пещеры, люди объединялись для совместной добычи пищи и защиты от зверей, занимались собирательством и загонной охотой на мамонтов, бизонов, маралов, диких лошадей.

В Жамбылской области обнаружены многочисленные стоянки более позднего времени палеолита мустьерского периода - Шабакты, Барыказган и другие. На них собрано свыше пяти тысяч разнообразных орудий из кремня. Стоянка Арыстанды обнаружена X. Алпысбаевым в 1958 году, исследователь нашел там каменные изделия, кострища и очаги, кости лошадей, бизонов, сайгаков, благородных оленей. Это единственная стоянка на территории Казахстана, где каменные изделия находятся в первоначальном положении, то есть в таком же виде, каким его оставил человек в мустьерское время (140 - 40 тысячелетий до н. э.).

- Известно, что в жамбылских музеях имеются богатые коллекции и древних ископаемых окаменелостей...

- Да, наши музейные фонды постоянно пополняются различными находками, сделанными жителями Жамбылской области. Артефакты эти относятся к самым разным эпохам, порою даже очень древним, таким как палеозой и мезозой. Это промежуток примерно между 500 - 70 миллионами лет назад.

- Что чащще всего встречается?

- Самые распространенные артефакты этого времени – брахиоподы, окаменелости морских раковинных животных. Они были весьма распространены в морской палеофауне эпохи палеозоя, это 500 – 250 миллионов лет назад. До сих пор на Земле существуют около 200 видов этих животных. В ископаемом состоянии брахиоподы встречаются в породах всех возрастов, но в палеозойских породах их обычно больше. Благодаря тому, что они, как правило, хорошо сохраняются, брахиоподы являются ценными индексными ископаемыми. То есть по ним устанавливают геологический возраст содержащих их пластов. По ним можно также определять физико-географическую обстановку данной местности в древние времена.

Следует сказать, в чем преимущество и уникальность таких находок на территории нашей области – они на поверхности, не нужно проводить раскопки, углубляться в слои земли. Брахиоподы наши люди находят буквально под ногами, приносят к нам в музеи, делятся фотографиями своих находок в социальных сетях.

- Расскажите, пожалуйста, о самых интересных…

- К нам в областной историко-краеведческий музей лет 30 еще назад обратился житель области, который выпасал скот в пяти километрах от колхоза «Бесжылдык», у подножия Каратауских гор в Жамбылском районе. Он сказал, что обратил внимание, что в той местности много интересных экспонатов. А принес он нам тогда брахиоподы, окаменелые раковины. Трилобиты и другие ископаемые окаменелости у нас уже были в экспозиции. Главное, что объединяет все эти находки, - они служат ярким доказательством того факта, что в глубокой древности на территории современной Жамбылской области было огромное море. Потом оно постепенно отступало, обнажались новые участки суши, обрастали папоротниками. На территории нашего региона ранее были найдены зубы ламноидной акулы. Это древнее крупное океаническое позвоночное животное, распространенное в мезозое (50 миллионов лет назад), когда его представители составляли более 75 % всех акул. Ископаемые зубы достигают 15 сантиметров, что позволяет говорить о том, что сама хищница имела размеры 15 – 18 метров.

И всё это – древние рыбы, спиралевидные раковины, трилобиты окаменелые, крупные морские позвоночные – было на дне моря, которое плескалось на территории нашей современной Жамбылской области.

Местность Бесжылдык, у подножия Каратауских гор, представляет собою чашеобразную долину, окаймленную горами. В этом котловане много таких находок. Тот самый пастух сказал, что в этой местности еще много интересных камней с углублениями, которые, на первый взгляд, напоминают след от конских копыт. Но на самом деле это след от многотысячелетних процессов воздействия воды, в которой обитали морские позвоночные животные и разнообразная древняя живность. Как говорится, вода камень точит. Всё это оказалось на поверхности земли, когда вода отступила.

Мы выехали тогда в эту долину и убедились, что это действительно так. Буквально под ногами груды камней с древними окаменелостями, следами от морских звезд, позвоночников рыб, от древних папоротников. Очень четко просматривается.

- Много ли подобных находок на территории нашего региона?

- В нашей области таких древних артефактов очень много. Раньше экспозицию древностей пополняли, в основном, геологи, которые вели геологоразведочные работы, экспедиции, и находили разнообразные окаменелости. Сейчас такие находки случайного характера делают наши жители. Кто-то пасет скот, кто-то выезжает за камнями для домашних работ, кто-то отдыхает на природе... В общем, всё это сейчас случайные находки. Но они продолжаются, и коллекция музейных древностей нашего края постоянно пополняется. Находят на территории буквально всей области, особенно где есть горы и образуются такие «чаши», в низинах подобные древние окаменелости очень хорошо сохранились.

Однако еще много подобных неисследованных мест. В последнее время в казахстанском обществе усилился интерес к истории страны, начиная с древнейших времен. Еще до объявления режима карантина жамбылцы с удовольствием отправлялись в экскурсии по родному краю, посещая не только популярные памятники истории, но и древние стоянки первобытного человека. Хотелось бы, чтобы почаще организовывали экскурсии именно для школьников в такие места, как Бесжылдык. Одно дело смотреть на картинках древние окаменелости, но совсем другое - найти самому древнюю раковину, когда-то лежавшую на дне древнего моря, потрогать, рассмотреть, изучить, зарисовать. Тем более что в нашем крае история буквально лежит у нас под ногами.

- Спасибо за беседу!