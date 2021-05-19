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Артефакты памятника эпохи Золотой Орды выставили в музее СКО

19 Мая 2021 00:00
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Артефакты памятника эпохи Золотой Орды выставили в музее СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном историко-краеведческом музее открыли выставку «Тайна Кызыл-Оба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Памятник эпохи Золотой Орды обнаружили на территории Уалихановского района в 2019-м году. Два года там проводились раскопки. В апреле сотрудники Центра по охране и использованию историко-культурного наследия передали найденные артефакты в музей.

«На выставке впервые представлены археологические материалы с раскопок памятника эпохи Золотой Орды – мазара Кызыл-Оба. Основу коллекции составляют изделия из керамики: фрагменты посуды, сосуды, кирпичи из стен, пола погребений мазара – и изделия из цветных металлов: серебряное зеркало, украшения и монеты. Экспонируются около 20 артефактов. Мы хотим, чтобы жители города и гости посмотрели коллекцию», - сказала заведующий отделом научно-исследовательского обеспечения Ирина Попович.

Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов отметил, что раскопки продолжатся в этом году. Археологи планируют выехать во второй половине июня для проведения дальнейших исследований.

«Когда начинались раскопки, никто не предполагал, что будут сделаны такие открытия. Уже вскрыто около 600 квадратных метров земли, обнаружены мазары, которые датируются серединой 14-го века. Уникальность Кызыл-Обы состоит в том, что до него раннее и средневековье не было изучено в нашем регионе. Хорошо изучены периоды бронзы, энеолита и затем - «белое пятно». Сохранились стены мазара высотой около одного метра. Если сравнивать с мавзолеями, изученными ранее, например, в Акмолинской области, там практически ничего не осталось. Археологи, основываясь на расположении фундамента, реконструировали стены с помощью собственного воображения. На Кызыл-Оба же все видно», - рассказал Р. Мамбеталинов.

Выставка «Тайна Кызыл-Оба» будет работать в течение месяца.


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#Северо-Казахстанская область   #История Казахстана  
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Автор:

Олеся Жуковень

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