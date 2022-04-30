Артефакты из раскопок древних городищ показали на конференции в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В экспозиции фотовыставки были представлены объекты музея-заповедника «Памятники древнего Тараза», в том числе пять объектов ЮНЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Научно-теоретическая онлайн-конференция «Роль Великого Шелкового пути в развитии международных отношений» состоялась в Таразе.

Мероприятие проходило в таразском центре «Руханият и историковедение имени Шерхана Муртазы». В фойе для посетителей, студентов региональных вузов организовали археологическую выставку, где были продемонстрированы артефакты, найденные в ходе археологических раскопок городищ Тараз и Орнек, дворцового комплекса Акыр-Тас.

Директор музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев пояснил, что междуречье Шу и Таласа, находящееся на современной территории Жамбылской области, считается истоком этногенеза казахов. Именно здесь, в урочище Жайсан, остановились ханы Керей и Жанибек и провозгласили начало Казахского ханства. На этой земле строились города, ставшие важными звеньями Великого Шелкового пути. Через город Тараз проходили торговые караваны, пересекались и обогащались культуры.

«Великий Шелковый путь является выдающимся достижением человечества. Его роль в возникновении городов и их развитии, в обеспечении мира, согласия, стабильности и развитии международных отношений трудно переоценить. Необходимо сохранять и популяризировать памятники, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Нурлан Быкыбаев.

- Кто принимал участие в конференции?

- Участвовали ученые и специалисты музейного дела из Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Турции. Прошло заинтересованное обсуждение результатов многолетних археологических исследований средневековых городов и поселений, функционирования системы караванных дорог, пересекавших некогда Евразию. Заместитель директора музея-заповедника «Памятники Древнего Тараза» Галия Алимжанова объяснила направления нашей деятельности по сохранению и популяризации культурного наследия древности, проинформировала о памятниках, находящихся вдоль Великого Шелкового пути на территории Жамбылской области. В ведении нашего музея-заповедника находятся 30 памятников республиканского значения, возведенные в разные исторические периоды, расположенные и в Таразе, и на территории Жамбылской области.

- Какие это памятники?

- Это стоянки древних людей каменного века, курганные могильники сакского и уйсунского периодов, средневековые города и укрепления на трассах Великого Шелкового пути. Это мавзолеи - средневековые архитектурные «жемчужины» и сакральные объекты. Одно из самых загадочных и интересных сооружений - Акыр-тас. Это памятники градостроительства конца XIX - начала XX веков, монументальные памятники историческим личностям. Благодаря реализации государственной программы «Культурное наследие», на территории Жамбылской области с 2004 по 2008 годы отреставрировано 16 архитектурных исторических объектов. Возрожден облик таких выдающихся памятников, как мавзолеи Айша-биби, Бабаджи-хатун, Карахана, Даутбека, Шокай датка, мечетей Ушаральская, Караходжа, Наметбая и Абдыкадыра. Начались комплексные археологические исследования древних городищ.

За годы независимости на археологических объектах музея-заповедника отечественные археологи проводили обширную научно-исследовательскую деятельность. Открыты уникальные казахстанские археологические памятники: дворцовый комплекс Акыр-тас, городища Кулан, Мерке, Актобе, Нижний Барсхан, Туймекент и другие. В 2014 году после археологических исследований, сбора летописных данных, пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: городища Актобе-Баласагун, Кулан, Орнек, Костобе, дворцовый комплекс Акыр-тас. Эти объекты расположены по маршруту древнего Чанъань-Тянь-Шанского коридора Великого Шелкового пути, вошедшего во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

- Какие еще темы поднимались участниками конференции?

- Прозвучала информация и о новых научных исследованиях в средневековой нумизматике, антропологии и археологии. Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии имени А. Маргулана, ведущий научный сотрудник Центрального Государственного музея РК Павел Петров поведал о монетном дворе конца XIII века, располагавшемся возле Тараза. Нумизматика - это тема, которой Павел Петров занимается уже много лет. Сейчас он исследует уникальный клад серебряных монет, который был найден в прошлом году близ Тараза.

Во время дискуссии о специях Великого Шелкового пути, каждому участнику конференции был преподнесен чай с ванилью и корицей. Участники смогли ощутить древний экзотический колорит Тараза. Известно, что более двух тысячелетий сеть маршрутов Великого Шелкового пути, караванные тропы, проложенные в древности для вывоза шелка из Китая, связывали Восточную Азию с Ближним Востоком и странами Европы. Многие караваны проходили именно через Тараз. В самом Таразе были налажены шелковые фактории – производство и экспорт шелка. До сих пор в наших населенных пунктах произрастают многочисленные тутовые деревья, их листьями вскармливали тутового шелкопряда.

Спикеры конференции говорили об истории взаимоотношений между государствами, располагавшимися на Великом Шелковом пути, о его сегодняшнем значении и роли в будущем. Были высказаны пожелания по дальнейшему расширению сотрудничества в области науки и образования, а также по укреплению дружеских и братских отношений между нашими странами.

Великий Шелковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов, способствуя распространению торговли, новых технологий, культуры и искусства, религии, развитию взаимодействия между странами, людьми, культурами. Наиболее протяженный участок Великого Шелкового пути проходил через территорию Центральной Азии, включая Казахстан. Находясь в сердце Евразии, наша страна стала своеобразным мостом, соединяющим Европу и Азию.