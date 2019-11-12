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Артефакты из гробницы актюбинского «золотого человека» представлены в Актобе

12 Ноября 2019 14:55
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Артефакты из гробницы актюбинского «золотого человека» представлены в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Фрагменты золотых украшений, найденные в Актюбинской области в могиле сарматского вождя, так называемого «золотого человека», выставлены в областном историко-краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Это кусочки золотых изделий с узорами, возможно, украшения или частички конской сбруи.

Здесь также представлены фотографии с места раскопок в могильнике Таскопа в Темирском районе. Как известно, в конце октября группа археологов института археологии имени Алкея Маргулана в могильнике Таскопа-1 обнаружила ценную находку. Хотя могила была разграблена, в ней на глубине более 5 метров были найдены, предположительно, конская сбруя и головной убор из золота.


По словам гендиректора института археологии имени А. Маргулана Бауыржана Байтанаева, могила была ранее разрушена и разграблена, возможно, еще в древности.

«Но в нишах остались предметы, мы нашли разбросанные кости, фрагменты погребения и ценные артефакты. Они были извлечены монолитами и сейчас находятся на хранении в областном музее», - сказал Б. Байтанаев.


Решается вопрос о реставрации артефактов, возможно, будут привлечены иностранные специалисты. Главное - провести полное археологическое исследование на наличие генотипа тех племен, которые жили на территории Актюбинской области.



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Ключевые слова: Актюбинская область, История Казахстана,
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Автор:

Самал Ендибаева

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