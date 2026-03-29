Артефакты Золотой Орды: что можно увидеть в новом зале Национального музея в Алматы

Экспозиционный зал торжественно открылся месяц назад – 20 февраля 2026 года с участием заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

Цель экспозиционного зала «Улус Джучи – Золотая Орда» – познакомить посетителей с историей и культурой средневекового государства и подчеркнуть его роль как предшественника казахской государственности. Экспозиция демонстрирует богатое историко-культурное наследие того периода и позиционирует Казахстан как его прямого наследника.

Фото: Александр Павский / Kazinform

При подготовке экспозиции профессор, кандидат исторических наук Канат Ускенбай и другие историки опирались на исторические данные. Историки показали неразрывность Улуса Джучи и Казахского ханства: Золотая Орда занимала значительную часть современной территории Казахстана, и после ее распада эти земли и казахский народ стали основой для формирования новых государств, включая Казахское ханство.

При входе в зал гостей встречает большая карта Улуса Джучи. После смерти Чингисхана огромная территория была разделена между его четырьмя сыновьями, и самая большая часть досталась Джучи. Она включала земли Дешт-и-Кыпчак: на юге – от среднего течения Сырдарьи, на севере простирается до Северного Ледовитого океана, на западе – до Дуная, на востоке – до реки Иртыш.

В экспозиции представлены около 200 артефактов из фондов музея, найденных на территории Казахстана в ходе археологических экспедиций. Большая часть коллекции была найдена в ходе археологических раскопок в области Улытау и Алматинской области. Информация о каждой вещи представлена на казахском, русском и английском языках.

Площадь экспозиционного зала составляет 370 квадратных метров и разделена на три тематических блока.

Раздел «Городская культура» знакомит посетителей с предметами быта, ювелирными украшениями и другими редкими находками XIII–XIV веков, демонстрирующие материальную культуру и политическую структуру этого периода.

Особое внимание посетителей привлекают фрагменты шелковых тканей церемониального костюма высшей кочевой аристократии Шагатаидов, найденные близ села Шенгельды в Алматинской области.

– Шелк очень трудно сохранить, он относится к быстро портящимся материалам, поэтому такие артефакты, сохранившиеся в Центральном музее, являются уникальными с археологической точки зрения. На тканях видны изображения животных и цветочные узоры, подтверждающие использование подобных материалов в одежде знати. Вместе с шелком были обнаружены золотые и серебряные украшения, например, элементы поясных украшений, золотые серьги, ритуальные золотые чаши. Такие предметы демонстрируют высокий уровень металлургии и развитую торговлю в средневековье, – рассказал экскурсовод музея Алишер Талгатулы.

Значительную часть коллекции составляют монеты средневекового периода, найденные в ходе экспедиций 1990–2000-х годов. По надписям на них можно определить место чеканки, имя правителя и год выпуска, что делает такие находки особенно ценными для историков.

В разделе Воинское искусство Золотой Орды посетители могут увидеть воинское снаряжение и фрагменты оружия, предметы вооружения – наконечники стрел, мечи, колчаны и другие предметы, отражающие военную культуру того времени.

Отдельный раздел посвящен государственному устройству – здесь раскрывается система управления Золотой Орды, генеалогия правителей и историческая преемственность с Казахским ханством.

Также в зале представлены макеты мавзолеев Джучи-хана и Алаша-хана, расположенные в районе гор Улытау. Джучи-хан – старший сын Чингисхана, а Алаша-хан считается прямым предком казахов XI–XII века, от которого произошли три жуза.

Артефакты дополнены современными технологиями: картами, фото- и видеоматериалами, а также мультимедийным контентом с использованием искусственного интеллекта.

Посетители могут посмотреть короткие фильмы о Золотой Орде и Казахском ханстве на казахском, русском и английском языках, что делает знакомство с историей более доступным и наглядным. Кроме того, в экспозиции использованы 3D-витрины, в которых представлены различные экспонаты, которых нет в основном фонде музея.

