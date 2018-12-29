Арт-терапию внедрили в атырауских школах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Инновационные методы обучения, позволяющие раскрыть потенциал школьника, внедряют в атырауских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все прекрасно знают, насколько сегодня насыщена школьная программа. Школьники постоянно находятся в стрессовом состоянии. Поэтому после уроков школьнику просто необходимо снять стресс и отвлечься. Именно на это нацелена арт-терапия. Арт-терапия - это рисование песком. Такой метод позволяет не только снять стресс, но и раскрыть потенциал школьника, его фантазии. А психологу понять, что происходит на душе ребенка, чем поглощен его ум»,- сообщили в городском отделе образования.

Арт-терапию уже практикуют около 300 школьных психологов.