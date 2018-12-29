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Арт-терапию внедрили в атырауских школах

29 Декабря 2018 19:00 69
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Арт-терапию внедрили в атырауских школах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Инновационные методы обучения, позволяющие раскрыть потенциал школьника, внедряют в атырауских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все прекрасно знают, насколько сегодня насыщена школьная программа. Школьники постоянно находятся в стрессовом состоянии. Поэтому после уроков школьнику просто необходимо снять стресс и отвлечься. Именно на это нацелена арт-терапия. Арт-терапия - это рисование песком. Такой метод позволяет не только снять стресс, но и раскрыть потенциал школьника, его фантазии. А психологу понять, что происходит на душе ребенка, чем поглощен его ум»,- сообщили в городском отделе образования.

Арт-терапию уже практикуют около 300 школьных психологов.

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Образование,
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Автор:

А. Соколов

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