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10:31 378
Арт-терапию внедрили в атырауских школах
29 Декабря 2018 19:00 69
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Инновационные методы обучения, позволяющие раскрыть потенциал школьника, внедряют в атырауских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Все прекрасно знают, насколько сегодня насыщена школьная программа. Школьники постоянно находятся в стрессовом состоянии. Поэтому после уроков школьнику просто необходимо снять стресс и отвлечься. Именно на это нацелена арт-терапия. Арт-терапия - это рисование песком. Такой метод позволяет не только снять стресс, но и раскрыть потенциал школьника, его фантазии. А психологу понять, что происходит на душе ребенка, чем поглощен его ум»,- сообщили в городском отделе образования.
Арт-терапию уже практикуют около 300 школьных психологов.
Ключевые слова: Атырауская область, Образование,
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