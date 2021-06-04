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    10:09, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Арт-терапию для осуждённых проводят в колонии Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В учреждении АП-162/4 устроили конкурс живописи картин с изображением государственных символов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщили журналистам в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    В рамках психологической работы арт-терапию для осуждённых сотрудники колонии применяют часто.
    «Так и в колонии максимальной безопасности АП-162 /4, в целях обогащения знаний о праздновании данного дня, воспитания чувства патриотизма и любви к Родине , формирования осознанного ценностного отношения к государственным символам у лиц, содержащихся в местах лишения свободы, был организован конкурс живописи картин с изображением государственных символов Республики Казахстан», - уточнили в департаменте.
    Участники приняли активное участие, а те, чьи работы оказались лучшими, были поощрены.
    «Государственные символы символизируют независимость страны, наша символика богата и красива, наш гимн с глубоким смыслом. Не зря каждое мероприятие начинается именно с него», - отметил один из осуждённых учреждения, участников акции.


    Фото ДУИС по Павлодарской области.
    Теги:
    Государственные символы РК Павлодарская область
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