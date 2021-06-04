Арт-терапию для осуждённых проводят в колонии Павлодара
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.
В рамках психологической работы арт-терапию для осуждённых сотрудники колонии применяют часто.
«Так и в колонии максимальной безопасности АП-162 /4, в целях обогащения знаний о праздновании данного дня, воспитания чувства патриотизма и любви к Родине , формирования осознанного ценностного отношения к государственным символам у лиц, содержащихся в местах лишения свободы, был организован конкурс живописи картин с изображением государственных символов Республики Казахстан», - уточнили в департаменте.
Участники приняли активное участие, а те, чьи работы оказались лучшими, были поощрены.
«Государственные символы символизируют независимость страны, наша символика богата и красива, наш гимн с глубоким смыслом. Не зря каждое мероприятие начинается именно с него», - отметил один из осуждённых учреждения, участников акции.
Фото ДУИС по Павлодарской области.