Арт-терапию для осуждённых проводят в колонии Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В учреждении АП-162/4 устроили конкурс живописи картин с изображением государственных символов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

В рамках психологической работы арт-терапию для осуждённых сотрудники колонии применяют часто.

«Так и в колонии максимальной безопасности АП-162 /4, в целях обогащения знаний о праздновании данного дня, воспитания чувства патриотизма и любви к Родине , формирования осознанного ценностного отношения к государственным символам у лиц, содержащихся в местах лишения свободы, был организован конкурс живописи картин с изображением государственных символов Республики Казахстан», - уточнили в департаменте.

Участники приняли активное участие, а те, чьи работы оказались лучшими, были поощрены.

«Государственные символы символизируют независимость страны, наша символика богата и красива, наш гимн с глубоким смыслом. Не зря каждое мероприятие начинается именно с него», - отметил один из осуждённых учреждения, участников акции.

Фото ДУИС по Павлодарской области.