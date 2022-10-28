Арт-объект «Четыре тонны песка» установили в центре Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Необычная инсталляция появилась в Таразе в рамках ежегодной национальной кампании «Сохраним саксаул», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необычной арт-инсталляцией авторы намерены привлечь внимание жамбылцев к проблеме опустынивания земель, актуальной для региона.

Город Тараз представляет собою оазис на краю песчаных пустынь Жамбылской области. Протяженность близлежащей пустыни Мойынкум 500 км, а площадь 37,5 тыс. км². Пески пустыни постоянно подступают к населенным пунктам. Бороться с опустыниванием помогает саксаул - неприметный кустарник, который сдерживает наступление песков, защищает почву от ветровой эрозии, задерживает пыльные бури и движение солончаков, сохраняя экологический баланс. Помимо этого, саксаул имеет целебные свойства.

Засыпанный песком дом демонстрирует приближающиеся к селам песчаные заносы из-за последствий вырубки саксаула. Один куст саксаула способен удержать четыре тонны песка, отсюда такое символичное название арт-объекта.

Национальная кампания «Сохраним саксаул» проводится ежегодно в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций. В центре Тараза арт-инсталляцию установило Жамбылское областное управление природных ресурсов совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов.

«Казахстан занимает первое место в мире по площади, на которой растет саксаул – около 6,7 млн га. Он играет важную роль в сохранении экосистем нашей республики и является местообитанием многих диких животных и растений. Только в Жамбылской области имеется 15 учреждений лесного хозяйства, занимающих более 4,5 млн гектаров. 2,2 млн из них занято саксауловыми лесами. Ежегодно учреждения лесного хозяйства области высаживают порядка 5 - 7 тыс. гектаров саксаула. Арт-объектом «4 тонны песка» мы хотим воочию показать жителям и гостям нашего города, какие последствия опустынивания могут быть в результате вырубки саксаула. Информационная кампания - это только маленький шаг к нашему общему делу сохранения биоразнообразия, и мы надеемся, что с каждым годом эта инициатива будет набирать обороты», - сообщил заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров.

Пустыня Мойынкум известна своими крупнейшими в Центральной Азии саксауловыми лесами. Посадка однолетнего саксаула снижает скорость ветра на 20,5%, а пятилетнего - на 87,4%, отметил спикер.

По данным Всемирного банка, опустыниванию подвержено 66% территории Казахстана. Это связано со своеобразием резко континентального климата, дефицитом воды, слабой лесистостью (всего 4,7% территории), доминированием степных, полупустынных и пустынных ландшафтов. Саксаул, способный остановить опустынивание, находится под угрозой исчезновения из-за чрезмерной вырубки и использования в качестве топлива, лесных пожаров, а также болезней и вредителей, возникающих в условиях изменения климата.

Для сохранения и восстановления природных экосистем в регионе сажают саксауловые леса, создают новые лесные питомники. В области намерены увеличивать заповедные территории для сохранения природного разнообразия фауны и флоры.

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, в 2023 году планируется высадка лесных насаждений на 17 тыс. гектаров.

За незаконную вырубку саксаула в Казахстане по ст. 339 ч. 1 УК РК грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет. Саксаул находится под угрозой исчезновения, все виды вырубок саксауловых насаждений на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года.