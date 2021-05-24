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    03:28, 24 Май 2021 | GMT +6

    Арт-галерея к 30-летию Независимости РК открылась в библиотеке для незрячих и слабовидящих в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -Важные вехи истории страны раскрыла выставка картин из частной коллекции поэта, краеведа, зампредседателя Совета Общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияра Аубакирова, посвящённая 30-летию Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

    Открытие арт-галереи «Музы не молчат» состоялось в Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих с целью знакомства читателей с творчеством художников области, раскрывающих историю и красоту природы родного края.

    На экспозиции была представлены произведения из уникальной частной коллекции Алдияра Аубакирова. Он лично комментировал работы мастеров.

    «С большим трепетом и уважением отношусь к прекрасным полотнам, выполненным в разных техниках наших художников-земляков – Н. Аштемы, Г. Макарова, К. Кадырбекова, Б. Исина и многих других, – признался коллекционер. – Каждая работа вызывает тёплые и трогательные воспоминания о родном крае. Быть патриотом – это значит быть вместе с Родиной!».

    О каждой картине Алдияр Аубакиров рассказывал, как о целой эпохе в жизни региона и страны.

    «В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан мы открыли арт-галерею «Музы не молчат». Это большое и значимое событие для читателей нашей библиотеки, – сказала директор библиотеки Гульнара Кадырова. – Теперь у всех желающих будет уникальная возможность, кроме чтения, прикоснуться к искусству отечественных мастеров кисти».

    Отметим, арт-галерея будет работать до конца мая.


    Теги:
    Культура Восточно-Казахстанская область
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