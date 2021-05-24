Арт-галерея к 30-летию Независимости РК открылась в библиотеке для незрячих и слабовидящих в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -Важные вехи истории страны раскрыла выставка картин из частной коллекции поэта, краеведа, зампредседателя Совета Общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияра Аубакирова, посвящённая 30-летию Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Открытие арт-галереи «Музы не молчат» состоялось в Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих с целью знакомства читателей с творчеством художников области, раскрывающих историю и красоту природы родного края.

На экспозиции была представлены произведения из уникальной частной коллекции Алдияра Аубакирова. Он лично комментировал работы мастеров.

«С большим трепетом и уважением отношусь к прекрасным полотнам, выполненным в разных техниках наших художников-земляков – Н. Аштемы, Г. Макарова, К. Кадырбекова, Б. Исина и многих других, – признался коллекционер. – Каждая работа вызывает тёплые и трогательные воспоминания о родном крае. Быть патриотом – это значит быть вместе с Родиной!».

О каждой картине Алдияр Аубакиров рассказывал, как о целой эпохе в жизни региона и страны.

«В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан мы открыли арт-галерею «Музы не молчат». Это большое и значимое событие для читателей нашей библиотеки, – сказала директор библиотеки Гульнара Кадырова. – Теперь у всех желающих будет уникальная возможность, кроме чтения, прикоснуться к искусству отечественных мастеров кисти».

Отметим, арт-галерея будет работать до конца мая.