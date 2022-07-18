18 Июля 2022 13:47

Арт-фестиваль, концерт казахстанских звезд, награждение лучших сотрудников

В Павлодаре масштабно отпраздновали День металлурга.

Предприятия ERG – АО «Алюминий Казахстана» и Казахстанский электролизный завод – подарили жителям Павлодара масштабный праздник в честь Дня металлурга.

Впервые в городе прошел арт-фестиваль «MetALL Fest», включающий уличные спектакли и перфомансы для взрослых и детей, мастер-классы и игровой тимбилдинг. На центральной набережной выступили популярный казахстанский хип-хоп исполнитель M'Dee и DJ Danila Fox.

В этом году заслуженные награды в честь профессионального праздника получили 169 сотрудников АО «Алюминий Казахстана» и 47 металлургов Казахстанского электролизного завода. По традиции празднование началось на предприятиях – с торжественного открытия обновленных Досок почета. Их целый год будут украшать фотографии отличившихся заводчан, а также перспективных молодых сотрудников.

Позже в городском Дворце культуры им. Естая прошло торжественное собрание с участием акима Павлодара Асаина Байханова и первого заместителя акима Павлодарской области Олега Крука. Они поздравили металлургов с профессиональным праздником и вручили им государственные и отраслевые награды. Среди награжденных Арман Мустафин, заместитель начальника энерго-электроцеха Павлодарского алюминиевого завода. Он отмечен нагрудным знаком «Eнбек данкы» II степени.

«Когда узнал о награде, сердце наполнилось гордостью и уверенностью: значит, я все делаю правильно, – признается Арман Мустафин. - Мы с супругой воспитываем троих сыновей, и я очень хочу, чтобы частичка этой трудовой гордости передалась каждому из них».

Поздравляя коллег, вице-президент АО «Алюминий Казахстана» Владимир Петров отметил, что отрасль, в которой трудятся коллективы Алюминий Казахстана и Казахстанского электролизного завода, всегда была и остается перспективной и базовой сферой казахстанской промышленности.

«На протяжении многих лет мы продолжаем разрабатывать стратегию своего развития. Ведь мы – нацелены на успех, – подчеркнул он. – Нынешний год ознаменовался для Павлодарского алюминиевого завода знаковым событием. Здесь произвели 65-милионную тонну глинозема. Это важный исторический момент в поступательном развитии предприятия. За каждой производственной цифрой – трудовой подвиг наших металлургов!»

Торжественное собрание завершилось небольшим праздничным концертом. Для металлургов выступили популярный казахстанский исполнитель Мирас Жугунусов и пианист Темирлан Бейсембай, известный под псевдонимом Ratovich.

В это время в парке им. Гагарина развернулся театральный фестиваль «МетALL Fest». На входе горожан встречали уличные актеры на ходулях, с которыми гости делали на память яркие фотографии. Внутри парка проходили театральные перформансы «Жорина семья» и «Золотые люди». Рядом с детской площадкой показывали детский кукольный спектакль «Как Маша искала профессию».

По всей территории парка работала анимационная программа для детей, которая включала в себя квесты, тимбилдинги для всей семьи, интересные мастер-классы и другие активности. Самым маленьким посетителям раздавали бесплатное мороженное.

На основной сцене арт-фестиваля прошел спектакль «Я привез подарок Павлику» Алматинского театра ARTиШОК. Главные роли в нем исполнили казахстанские актер театра и кино Азиз Бейшеналиев и актриса театра ARTиШОК Галина Пьянова.

В основу спектакля легли истории типичных горожан, судьбы которых тесно переплетаются с историей Павлодара. Герои, путешествуя в «лабиринтах» своей памяти, путешествуют по городу, который подарил им жизнь, признание и настоящую любовь. Особенность спектакля в том, что зритель органично и ненавязчиво стал его действующим лицом. Куратор театральной программы – театральный продюсер Ольга Султанова.

Вечером праздник продолжился на центральной набережной города. На сцене Ertis Promenade выступил популярный казахстанский R&B исполнитель M'Dee (Мади Тохтаров) и DJ Danila Fox.

В последний раз так масштабно День металлурга отмечали в 2019 году. Из-за пандемии два года металлурги ограничивались торжественными собраниями на предприятиях, где чествовали лучших сотрудников.