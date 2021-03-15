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    13:13, 15 Март 2021 | GMT +6

    Арт-центр и художественная галерея появятся в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году потратят 6,6 млрд тенге на развитие отрасли культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов рассказал, на что потратят выделенные средства.

    Один из интересных проектов - пешеходный арбат «QYZYLJAR art center». Арт-центр разделили на три зоны: торговый павильон, информационно-выставочный центр и мастерские ремесленников.

    По словам Д.Абдриисова, в центре города появится новая современная художественная галерея «BOTAI», которая позволит жителям и гостям знакомиться с творчеством современных, молодых художников, именитых живописцев. Там планируют проводить персональные выставочные проекты и организовывать разноформатные мероприятия с участием регионов республики и зарубежных стран.

    «В этом году начнутся работы по реконструкции музея исламской культуры 19 века. В начале XX века в Петропавловске насчитывалось шесть каменных и три деревянных мечети. Одна из каменных мечетей, построенная в 1870-м году на средства купца Давлеткильдеева, находится на территории завода им. Кирова. Планируем ее передать из частной собственности завода на баланс нашего историко-краеведческого музея и реконструировать», - проинформировал Д.Абдриисов.

    Планируется в этом году проведение реэкспозиции экспозиционных залов краеведческого музея.

    Новый облик приобретет областная филармония имени Ақана Сері.

    «Концепцией культурной политики на 2020-2024-е годы предусмотрены средства республиканского бюджета на проведение научно-реставрационных работ в усадьбе «Сырымбет», поселении Ботай, мемориальном комплексе Карасай и Агынтай батыров, доме Аблая. В рамках комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы планируется проведение комплексного изучения и музеефикации археологических памятников и объектов историко-культурного значения: Кызыл Оба, Ак-Ирий, Байкара», - сообщил Д.Абдриисов.

    Капитальный ремонт ждет шесть сельских и районных клубов и домов культуры, два объекта в селах – клуб и музей – реконструируют, спортивным инвентарем оснастят 18 культурно-оздоровительных центров. В селе Аксуат построят культурно-оздоровительный центр.


    Теги:
    Культура Северо-Казахстанская область
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